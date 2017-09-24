Лопырёва перед свадьбой закатила Баскову скандал из-за блестящих пиджаков

Знаменитый певец Николай Басков готовится к свадьбе с моделью Викторией Лопырёвой и признается, что под влиянием невесты сильно изменился. Торжество должно состояться в первых числах октября.
Басков пока еще жених, а ведет себя так, будто за его плечами 15 лет брака — надевает строго то, что советует ему невеста. Вместо страз, короны и мехового манто на нем теперь строгий черный костюм.
Николай Басков, певец: «Мне кажется, меня любовь меняет. Да, мне запретили носить стразы».
Зато Викторию Лопырёву теперь действительно видно за километр. Она то в лиловом платье, расшитом блестками, то в золотом. Из-за гардероба невеста устроила жениху и первую сцену.
Николай Басков: «Она повыбрасывала все мои блестящие пиджаки! Это был скандал! Она сказала: чтобы я не видела ни одной стразы».
Виктория Лопырёва уже приручила будущего мужа и распределила семейные обязанности.
Виктория Лопырёва, модель: «Муж будет в семье главный! Потому что так воспитали меня родители. Муж — голова, а жена… Вы же понимаете, что жена делает? Контролирует!»
Басков познакомил невесту с родителями, а Виктория представила жениха своей маме.
Николай Басков: «Главное, что меня обожает теща! Взаимная любовь! На руках готов носить!»
Каждому приглашенному на свадьбу, а их будет не меньше тысячи, отправят видеоприглашения с указанием даты, места и времени проведения торжества. Уже известно, что традиционного выкупа невесты не будет. Виктория Лопырёва — казачка, а традиции казаков предписывают жениха во время обряда стегать плетьми.
Невеста вся погружена в приятные хлопоты: надо выбрать кольца с бриллиантом побольше, платье купить подороже, чтобы все бывшие Баскова поняли, что они потеряли. Пока Виктория Лопырёва занимается шопингом, Басков только успевает получать СМС о балансе своей банковской карты.
После свадьбы влюбленных ждет медовый месяц. Виктория Лопырёва, скорее всего, отвезет Баскова в ОАЭ или на Мальдивы, а артист до бракосочетания планирует попрощаться с холостой жизнью и устроить мальчишник. О том, почему невеста отказалась от девичника, узнала программа «Ты не поверишь!»
Николай Басков, певец: «Мне кажется, меня любовь меняет. Да, мне запретили носить стразы».
Зато Викторию Лопырёву теперь действительно видно за километр. Она то в лиловом платье, расшитом блестками, то в золотом. Из-за гардероба невеста устроила жениху и первую сцену.
Николай Басков: «Она повыбрасывала все мои блестящие пиджаки! Это был скандал! Она сказала: чтобы я не видела ни одной стразы».
Виктория Лопырёва уже приручила будущего мужа и распределила семейные обязанности.
Виктория Лопырёва, модель: «Муж будет в семье главный! Потому что так воспитали меня родители. Муж — голова, а жена… Вы же понимаете, что жена делает? Контролирует!»
Басков познакомил невесту с родителями, а Виктория представила жениха своей маме.
Николай Басков: «Главное, что меня обожает теща! Взаимная любовь! На руках готов носить!»
Каждому приглашенному на свадьбу, а их будет не меньше тысячи, отправят видеоприглашения с указанием даты, места и времени проведения торжества. Уже известно, что традиционного выкупа невесты не будет. Виктория Лопырёва — казачка, а традиции казаков предписывают жениха во время обряда стегать плетьми.
Невеста вся погружена в приятные хлопоты: надо выбрать кольца с бриллиантом побольше, платье купить подороже, чтобы все бывшие Баскова поняли, что они потеряли. Пока Виктория Лопырёва занимается шопингом, Басков только успевает получать СМС о балансе своей банковской карты.
После свадьбы влюбленных ждет медовый месяц. Виктория Лопырёва, скорее всего, отвезет Баскова в ОАЭ или на Мальдивы, а артист до бракосочетания планирует попрощаться с холостой жизнью и устроить мальчишник. О том, почему невеста отказалась от девичника, узнала программа «Ты не поверишь!»
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