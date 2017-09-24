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    Записная книжка Гитлера ушла с молотка

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    • Фото: henry-aldridge.co.uk
    Записная книжка Гитлера ушла с молотка

    Записная книжка Гитлера ушла с молотка

    Записная книжка Гитлера ушла с молотка
  • Фото: henry-aldridge.co.uk

    • Записную книжку с адресами и телефонными номерами, которая предположительно принадлежала Адольфу Гитлеру, продали на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании.

    Всего в записной книжке содержится более 200 телефонных номеров, в том числе руководителей Третьего рейха — Генриха Гиммлера, Йозефа Геббельса, Рудольфа Гесса, Германа Геринга и других.

    Есть и номера личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера и фотографа Генриха Гофмана, который познакомил вождя Третьего рейха с Евой Браун. Номера в книжке записаны от руки.

    Как сообщает Газета.Ru, цена записной книжки составила 33 тысячи фунтов.

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