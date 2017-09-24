Онкобольному Володе из Санкт-Петербурга нужны деньги на лечение в Германии

Восьмилетнему Володе из Северной столицы срочно нужна помощь. У него 4 года назад обнаружили нейробластому. Мальчик уже перенес несколько операций и курсов лучевой и химиотерапии, но ничего не помогло. Последнюю надежду на жизнь ребенку подарили доктора Кёльна, однако на лечение в Германии требуется 250 тысяч евро.

Супергерои сражаются против пластиковой пехоты. Битва неравная, враг коварен, героям приходится идти в обход на «Бэтмобиле». Динозавры прикрывают, героический таран с тыла — и враг позорно лежит. Восьмилетний полководец Володя празднует победу. У его родителей своя война. Уже 4 года они вместе с врачами бьются за жизнь сына против коварных клеток нейробластомы — самого распространенного детского онкологического заболевания.



Светлана Чернышёва, мама Володи: «Болезнь серьезная. Она не хочет Вовку нашего отпускать и бьет его постоянно, бьет».



Признаки опухоли появились в 2013 году. Сделали операцию, врачи предприняли все необходимые меры, но нейробластома вернулась. Три рецидива. На сегодня Володя перенес 3 операции, 3 курса лучевой терапии и около 20 курсов химиотерапии. Московские онкологи из НИИ Блохина признали, что больше ничего сделать не могут.



Светлана Чернышёва: «Консилиум врачей решил, что ребенок наш прошел все лечение, которое было предназначено, нас отправили домой на симптоматическое лечение».



«Отправить домой на симптоматическое лечение» — звучит спокойно и деловито, если не вдумываться в страшный смысл. Но у родителей есть еще надежда.



Как выяснил корреспондент НТВ Илья Федосов, сейчас за здоровье ребенка борются врачи НИИ имени Раисы Горбачёвой. И есть еще один вариант — институт немецкого города Кельна готов взять Володю на обследование и лечение. Вопрос в деньгах.



Светлана Чернышёва: «Сумма очень большая. Кёльн нам представил счет — 250 тысяч евро. Мы не сможем достать такую сумму».



Согласно статистике, выживаемость больных нейробластомой на 4-й стадии составляет 10–20%. Чтобы был шанс попасть в эти проценты, нужны всего лишь деньги. Сам Володя об этом не задумывается. Он воюет солдатиками и гоняет на самокате, как любой пацан в его возрасте. А родители стараются о будущем не говорить.



Светлана Чернышёва: «Врачи делали и делают все возможное для моего ребенка. Он жив. Большой плюс и спасибо большое. Мы живем».



Чтобы помочь Володе, нужно отправить СМС со словом «Вова» и суммуой пожертвования на короткий номер 3434. например: Вова 350.