Неаполь vs Северная Осетия: куда отправиться за гастрономическими изысками

В Северной Осетии можно отведать знаменитые пироги, а в Неаполе — любимую пиццу Джулии Робертс.
Южный темперамент отличает жителей Северной Осетии, которая славится своими пирогами. Это блюдо не любит только тот, кто никогда его не пробовал. Здесь осетинские пироги ручной работы продаются повсюду и стоят дешевле фастфуда. Билет в Северную Осетию на самолете в обе стороны обойдется в 4570 рублей, но можно добраться и на автобусе, но нужно быть готовым к тому, что в салоне не будет кондиционера.
Совсем не про Париж, а про величественный Неаполь когда-то сказали «увидеть и умереть». Но умереть здесь можно разве что от обжорства, ведь это родина пиццы. Самый дешевый билет до Неаполя и обратно я удалось купить за 8692 рубля. Путь до Италии занял почти сутки, зато всего с одной пересадкой. Из аэропорта до центра города дешевле всего добраться на автобусе. Ехать придется 40 минут. О том, чем закончилось соревнование между пиццей и осетинскими пирогами, смотрите в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
Совсем не про Париж, а про величественный Неаполь когда-то сказали «увидеть и умереть». Но умереть здесь можно разве что от обжорства, ведь это родина пиццы. Самый дешевый билет до Неаполя и обратно я удалось купить за 8692 рубля. Путь до Италии занял почти сутки, зато всего с одной пересадкой. Из аэропорта до центра города дешевле всего добраться на автобусе. Ехать придется 40 минут. О том, чем закончилось соревнование между пиццей и осетинскими пирогами, смотрите в программе «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
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