Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

В США в возрасте 68 лет скончался знаменитый исполнитель в жанрах соул и фанк Чарльз Брэдли.
Сообщение о кончине музыканта появилось на его страничке в Twitter.
Из текста сообщения: «С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время».
Как передает BBC, музыкант долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Чарльз Брэдли родился в ноябре 1948 года. Дебютный альбом музыканта No Time for Dreaming вышел в 2011 году, когда Брэдли было 62 года. Журнал Rolling Stone признал этот диск одним из лучших альбомов года.
Из текста сообщения: «С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время».
It is with a heavy heart that we announce the passing of Charles Bradley. Thank you for your thoughts and prayers during this difficult time pic.twitter.com/FFqQ1K1pX5— Charles Bradley (@Charles_Bradley) 23 сентября 2017 г.
Как передает BBC, музыкант долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Чарльз Брэдли родился в ноябре 1948 года. Дебютный альбом музыканта No Time for Dreaming вышел в 2011 году, когда Брэдли было 62 года. Журнал Rolling Stone признал этот диск одним из лучших альбомов года.
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