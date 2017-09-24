Небеса обетованные
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Небеса обетованные

    Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

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    • Фото: charlesbradley / instagram.com
    Умер американский <nobr>соул-певец</nobr> Чарльз Брэдли

    Умер американский соул-певец Чарльз Брэдли

    Умер американский <nobr>соул-певец</nobr> Чарльз Брэдли
  • Фото: charlesbradley / instagram.com

    • В США в возрасте 68 лет скончался знаменитый исполнитель в жанрах соул и фанк Чарльз Брэдли.

    Сообщение о кончине музыканта появилось на его страничке в Twitter.

    Из текста сообщения: «С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Чарльза Брэдли. Спасибо за ваши мысли и молитвы в это трудное время».




    Как передает BBC, музыкант долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

    Чарльз Брэдли родился в ноябре 1948 года. Дебютный альбом музыканта No Time for Dreaming вышел в 2011 году, когда Брэдли было 62 года. Журнал Rolling Stone признал этот диск одним из лучших альбомов года.

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