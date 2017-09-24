В Греции хакеры взломали сайт по продаже жилья должников

Греческие хакеры нарушили работу правительственного сайта, на котором проводились аукционы по продаже жилья должников.
Сайт, на котором правительство Греции намеревалось проводить аукционы по продаже жилья прекративший выплачивать задолженность по кредитам греков, оказался в субботу заблокированным. Работа сайта была нарушена более, чем на 10 часов.
Группа хакеров Anonymous Greece опубликовала в Facebook обращение к правительству Греции, в котором говорится, что хакеры «не позволят иностранным стервятникам захватывать имущество бедных греков» и размещено предупреждение, что «Вы не прикоснетесь ни к одному дому».
Правительство Греции планирует выставлять на продажу жилье граждан страны, которые не платят по банковским кредитам. В настоящее время, по сведениям РИА Новости, объем подобных необслуживаемых кредитов в стране превысил 102 млн евро (почти 45% всех кредитов).
Группа хакеров Anonymous Greece опубликовала в Facebook обращение к правительству Греции, в котором говорится, что хакеры «не позволят иностранным стервятникам захватывать имущество бедных греков» и размещено предупреждение, что «Вы не прикоснетесь ни к одному дому».
Правительство Греции планирует выставлять на продажу жилье граждан страны, которые не платят по банковским кредитам. В настоящее время, по сведениям РИА Новости, объем подобных необслуживаемых кредитов в стране превысил 102 млн евро (почти 45% всех кредитов).
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