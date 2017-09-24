В Хабаровске три человека погибли в горящей квартире

При пожаре в одной из хабаровских пятиэтажек погибли три человека. На месте происшествия работают следователи.

40 МЧС

пожары

Хабаровск

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю: «Пожар произошел в квартире на улице Панфиловцев. В пятиэтажном доме задымление обнаружили в квартире на третьем этаже. На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни».



В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 5 квадратных метров, он был оперативно потушен.



На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия.



