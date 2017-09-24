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Громозека

    В Хабаровске три человека погибли в горящей квартире

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    В Хабаровске три человека погибли в горящей квартире

    В Хабаровске три человека погибли в горящей квартире

    При пожаре в одной из хабаровских пятиэтажек погибли три человека. На месте происшествия работают следователи.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю: «Пожар произошел в квартире на улице Панфиловцев. В пятиэтажном доме задымление обнаружили в квартире на третьем этаже. На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни».

    В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 5 квадратных метров, он был оперативно потушен.

    На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливающая все обстоятельства происшествия.

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