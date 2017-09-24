На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Мощное землетрясение произошло на западном побережье острова Палаван на Филиппинах.
Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился в 9 километрах к северо-западу от города Сан-Висенте, расположенном на западе филиппинского острова Палаван.
Сейсмологи сообщили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 43 километра. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Сейсмологи сообщили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 43 километра. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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