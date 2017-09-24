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Громозека

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

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    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

    На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Мощное землетрясение произошло на западном побережье острова Палаван на Филиппинах.

    Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр землетрясения магнитудой 5,7 находился в 9 километрах к северо-западу от города Сан-Висенте, расположенном на западе филиппинского острова Палаван.

    Сейсмологи сообщили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 43 километра. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

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