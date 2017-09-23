МЧС: в горах Башкирии пострадали туристы из Екатеринбурга

В труднодоступной местности в Башкирии расследуют несчастный случай с альпинистами.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии: «Группа из четырех человек из Екатеринбурга была на горном хребте Инзерские зубчатки. Известно, что имеются пострадавшие, но их количество неизвестно. Туристы не зарегистрировались, поэтому мы не знали про них. Сейчас к месту выехали представители Следственного комитета .
По сведениям ТАСС, очевидцем несчастного случая стала депутат Курултая Республики Башкортостан.
Руфина Шагапова, депутат Госсобрания Башкирии: „У нас было выездное совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии. Предметом совещания было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги. Мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян“».
В региональном Минздраве сообщили, что в больницу после падения с высоты доставлен мужчина.
Айгуль Абдуллина, представитель пресс-службы Минздрава Башкирии: «Ориентировочно, после падения с высоты, с горы в Белорецкую городскую центральную клиническую больницу поступил один пациент. Его состояние сейчас стабильное, тяжелое, без ухудшения. Вся необходимая помощь ему предоставляется».
По сведениям ТАСС, очевидцем несчастного случая стала депутат Курултая Республики Башкортостан.
Руфина Шагапова, депутат Госсобрания Башкирии: „У нас было выездное совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии. Предметом совещания было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги. Мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян“».
В региональном Минздраве сообщили, что в больницу после падения с высоты доставлен мужчина.
Айгуль Абдуллина, представитель пресс-службы Минздрава Башкирии: «Ориентировочно, после падения с высоты, с горы в Белорецкую городскую центральную клиническую больницу поступил один пациент. Его состояние сейчас стабильное, тяжелое, без ухудшения. Вся необходимая помощь ему предоставляется».
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