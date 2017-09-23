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    МЧС: в горах Башкирии пострадали туристы из Екатеринбурга

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    МЧС: в горах Башкирии пострадали туристы из Екатеринбурга

    МЧС: в горах Башкирии пострадали туристы из Екатеринбурга

    В труднодоступной местности в Башкирии расследуют несчастный случай с альпинистами.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии: «Группа из четырех человек из Екатеринбурга была на горном хребте Инзерские зубчатки. Известно, что имеются пострадавшие, но их количество неизвестно. Туристы не зарегистрировались, поэтому мы не знали про них. Сейчас к месту выехали представители Следственного комитета .

    По сведениям ТАСС, очевидцем несчастного случая стала депутат Курултая Республики Башкортостан.

    Руфина Шагапова, депутат Госсобрания Башкирии: „У нас было выездное совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии. Предметом совещания было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги. Мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян“».

    В региональном Минздраве сообщили, что в больницу после падения с высоты доставлен мужчина.

    Айгуль Абдуллина, представитель пресс-службы Минздрава Башкирии: «Ориентировочно, после падения с высоты, с горы в Белорецкую городскую центральную клиническую больницу поступил один пациент. Его состояние сейчас стабильное, тяжелое, без ухудшения. Вся необходимая помощь ему предоставляется».

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