Трамп отказался принимать в Белом доме чемпионов НБА

Президент США Дональд Трамп отменил торжественный прием в честь победителей НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в Белом доме.
Американский президент раскритиковал позицию баскетболиста «Голден Стэйт» Стефена Карри, поддержавшего игроков Национальной футбольной лиги (профессиональная лига американского футбола), которые отказываются вставать во время национального гимна, выражая протест против обращения с чернокожими в США. При этом Карри заявлял, что голосовал бы против похода команды на традиционный ужин в Белом доме.
Дональд Трамп, президент США: «Приглашение в Белый дом — огромная честь для команды-чемпиона. Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отозвано».
Также в своем Twitter Трамп заявил, что профессиональные спортсмены не должны проявлять неуважение к гимну или флагу.
Дональд Трамп, президент США: «Если игрок хочет зарабатывать миллионы долларов в НФЛ или другой лиге, ей или ему нельзя позволять демонстрировать неуважение к нашему великому американскому флагу (или стране). Он должен вставать во время исполнения национального гимна. Если нет, то ТЫ УВОЛЕН. Найди себе другое занятие!»
Отметим, что в финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 «Голден Стэйт» переиграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 4:1. Также «Уорриорз» становились чемпионами в сезоне-2014/15. Тогда баскетболисты посещали Белый дом по приглашению Барака Обамы.
Дональд Трамп, президент США: «Приглашение в Белый дом — огромная честь для команды-чемпиона. Стефен Карри сомневается, поэтому приглашение отозвано».
Также в своем Twitter Трамп заявил, что профессиональные спортсмены не должны проявлять неуважение к гимну или флагу.
Дональд Трамп, президент США: «Если игрок хочет зарабатывать миллионы долларов в НФЛ или другой лиге, ей или ему нельзя позволять демонстрировать неуважение к нашему великому американскому флагу (или стране). Он должен вставать во время исполнения национального гимна. Если нет, то ТЫ УВОЛЕН. Найди себе другое занятие!»
Отметим, что в финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 «Голден Стэйт» переиграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 4:1. Также «Уорриорз» становились чемпионами в сезоне-2014/15. Тогда баскетболисты посещали Белый дом по приглашению Барака Обамы.
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