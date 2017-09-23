Китайские сейсмологи: землетрясение в КНДР не связано с ядерными испытаниями

Землетрясение магнитудой 3,4, произошедшее в субботу на территории КНДР, не было последствием взрыва, оно было вызвано природными факторами, заявили эксперты китайского сейсмологического центра (CENC).
После фиксации подземных толчков в КНДР специалисты китайской CENC провели необходимые исследования, которые показали, что землетрясение было природным. Об этом сообщается в официальном аккаунте сейсмологического центра в соцсети Weibo.
Ранее китайские сейсмологи предположили, что землетрясение магнитудой 3,4 могло быть последствием взрыва в результате очередного ядерного испытания. Очаг залегал на глубине 0 км и произошел в районе Кильчу, где располагается северокорейский военный полигон.
Напомним, что 3 сентября южнокорейские сейсмологи фиксировали в КНДР сильные подземные толчки магнитудой 5,6, очаг залегал на глубине 10 км. Эксперты сразу заявили, что толчок имел искусственное происхождение.
В тот же день, 3 сентября, руководство КНДР заявило об успешном испытании водородной бомбы, что повлекло за собой ужесточение санкций и заявления с трибуны ООН президента США, который анонсировал полное уничтожение Северной Кореи в случае угрозы.
Ранее китайские сейсмологи предположили, что землетрясение магнитудой 3,4 могло быть последствием взрыва в результате очередного ядерного испытания. Очаг залегал на глубине 0 км и произошел в районе Кильчу, где располагается северокорейский военный полигон.
Напомним, что 3 сентября южнокорейские сейсмологи фиксировали в КНДР сильные подземные толчки магнитудой 5,6, очаг залегал на глубине 10 км. Эксперты сразу заявили, что толчок имел искусственное происхождение.
В тот же день, 3 сентября, руководство КНДР заявило об успешном испытании водородной бомбы, что повлекло за собой ужесточение санкций и заявления с трибуны ООН президента США, который анонсировал полное уничтожение Северной Кореи в случае угрозы.
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