«Зачем все это?»: Мединский раскритиковал программу развития музеев

Министр культуры РФ поручил доработать концепцию развития музеев в России, заявив, что музеи должны стать источником дохода.
Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал проект концепции развития музейного дела в России, который был представлен в субботу на заседании коллегии Минкульта. Министр счел формулировку «воспитание патриотизма и гражданской ответственности» пустыми словами.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Когда я читаю в этой концепции пункт „условия развития музейного дела в России, обеспечивающие воспитание патриотизма и гражданской ответственности“, мне становится нехорошо. Зачем все это, коллеги? Зачем мы тратим на пустые слова свое время?»
Проект концепции развития музейного дела в стране рассчитан до 2030 года. Мединский предложил сократить документ с 37 страниц до 3 и разработать план, как сделать музеи источником экономического роста страны, сообщает Газета.Ru.
Владимир Мединский: «Я предлагаю попросить разработчиков концепции объединиться с Союзом музеев и практиками музейного дела, привести все это к трем страницам рекомендаций о том, что нам делать, чтобы посетителям было ходить в музей интереснее, а музейным работникам — жить легче. Музей должен быть источником экономического роста страны и города — и тогда нам не нужно будет уговаривать губернаторов тратить на них больше денег».
На заседании Мединский также заявило решении сделать туристический маршрут «Золотое кольцо» государственной институцией наподобие списка наследия ЮНЕСКО.
Владимир Мединский: «Над этим будет работать специальная комиссия, будет проведен тщательный отбор — потому что в последнее время этот туристический маршрут существовал только как информационный бренд».
В связи с этим глава Минкультуры подчеркнул необходимость развития локальных негосударственных музеев в городах «Золотого кольца».
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «Когда я читаю в этой концепции пункт „условия развития музейного дела в России, обеспечивающие воспитание патриотизма и гражданской ответственности“, мне становится нехорошо. Зачем все это, коллеги? Зачем мы тратим на пустые слова свое время?»
Проект концепции развития музейного дела в стране рассчитан до 2030 года. Мединский предложил сократить документ с 37 страниц до 3 и разработать план, как сделать музеи источником экономического роста страны, сообщает Газета.Ru.
Владимир Мединский: «Я предлагаю попросить разработчиков концепции объединиться с Союзом музеев и практиками музейного дела, привести все это к трем страницам рекомендаций о том, что нам делать, чтобы посетителям было ходить в музей интереснее, а музейным работникам — жить легче. Музей должен быть источником экономического роста страны и города — и тогда нам не нужно будет уговаривать губернаторов тратить на них больше денег».
На заседании Мединский также заявило решении сделать туристический маршрут «Золотое кольцо» государственной институцией наподобие списка наследия ЮНЕСКО.
Владимир Мединский: «Над этим будет работать специальная комиссия, будет проведен тщательный отбор — потому что в последнее время этот туристический маршрут существовал только как информационный бренд».
В связи с этим глава Минкультуры подчеркнул необходимость развития локальных негосударственных музеев в городах «Золотого кольца».
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