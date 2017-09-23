Кабмин задумался о льготном кредитовании иностранных покупателей российских авто

Правительство РФ планирует выдавать кредиты на льготных условиях иностранным покупателям российских автомобилей.
Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Денис Мантуров: «Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать — это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке — льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков».
По мнению министра, это будет эффективной мерой на фоне увеличения объемов экспорта российских автомобилей. К тому же, отметил министр, рекордных показателей достиг и экспорт автокомпонентов из России, составив 1 миллиард долларов.
В целом, по словам Мансурова, в следующем году для поддержки отечественного автопрома российское правительство намерено выделить 30 миллиардов рублей, передает РИА Новости.
Денис Мантуров: «Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать — это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке — льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков».
По мнению министра, это будет эффективной мерой на фоне увеличения объемов экспорта российских автомобилей. К тому же, отметил министр, рекордных показателей достиг и экспорт автокомпонентов из России, составив 1 миллиард долларов.
В целом, по словам Мансурова, в следующем году для поддержки отечественного автопрома российское правительство намерено выделить 30 миллиардов рублей, передает РИА Новости.
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