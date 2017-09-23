В Праге парашютист упал в толпу зрителей и ранил трех человек

Парашютист, выполнявший показательный прыжок в группе чешских десантников во время «Дней с армией», приземлился прямо в толпу зрителей. Четверо человек, в том числе ребенок, получили ранения.
ЧП произошло в районе Летна близ исторического центра Праги. Как рассказал представитель Спасательной службы республики Ян Поштов, пострадали десантник и трое зрителей, среди которых есть ребенок.
Ян Поштов, представитель Спасательной службы Чехии: «Во время выполнения восемью парашютистами группового прыжка один из них не смог приземлиться на специально обозначенное место. Он неудачно упал в толпу зрителей, которые пришли принять участие в „Днях с армией“».
Представитель ведомства отметил, что за выступлением десантников наблюдали несколько сот жителей и гостей чешской столицы, в том числе много семей с детьми. Кроме показательных показательных выступлений на «Днях с армией» демонстрировалась современная военная техника и историческое вооружение национальных ВС, передает ТАСС.
Ян Поштов, представитель Спасательной службы Чехии: «Во время выполнения восемью парашютистами группового прыжка один из них не смог приземлиться на специально обозначенное место. Он неудачно упал в толпу зрителей, которые пришли принять участие в „Днях с армией“».
Представитель ведомства отметил, что за выступлением десантников наблюдали несколько сот жителей и гостей чешской столицы, в том числе много семей с детьми. Кроме показательных показательных выступлений на «Днях с армией» демонстрировалась современная военная техника и историческое вооружение национальных ВС, передает ТАСС.
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