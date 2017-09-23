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    Россиян предупредили об извержении вулкана на Бали

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    • Фото: ru.wikipedia.org
    Россиян предупредили об извержении вулкана на Бали

    Россиян предупредили об извержении вулкана на Бали

    Россиян предупредили об извержении вулкана на Бали
  • Фото: ru.wikipedia.org

    • Дипломаты призвали россиян отказаться от поездок в центральные и северо-восточные районы острова Бали.

    В посольстве РФ в Индонезии отметили, что в районе вулкана Агунг, который находится на северо-востоке Бали, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

    По данным местных властей, пировулканическое облако, содержащее ядовитые газы, может распространиться на расстояние свыше 30 км. В случае извержения вулкана может быть прекращена работа аэропортов в городах Денпасар (Бали), Сурабая и Баньюванги (провинция Восточная Ява).

    Россиянам, которые находятся на Бали, рекомендуют соблюдать повышенные меры осторожности, а также не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова.

    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН,
    НАХОДЯЩИХСЯ В ИНДОНЕЗИИ

    По информации индонезийских властей, начиная с 20.30 по местн…

    Опубликовано Russian Embassy in Indonesia 22 сентября 2017 г.

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