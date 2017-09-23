Россиян предупредили об извержении вулкана на Бали

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН,

НАХОДЯЩИХСЯ В ИНДОНЕЗИИ



По информации индонезийских властей, начиная с 20.30 по местн… Опубликовано Russian Embassy in Indonesia 22 сентября 2017 г.

В посольстве РФ в Индонезии отметили, что в районе вулкана Агунг, который находится на северо-востоке Бали, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.По данным местных властей, пировулканическое облако, содержащее ядовитые газы, может распространиться на расстояние свыше 30 км. В случае извержения вулкана может быть прекращена работа аэропортов в городах Денпасар (Бали), Сурабая и Баньюванги (провинция Восточная Ява).Россиянам, которые находятся на Бали, рекомендуют соблюдать повышенные меры осторожности, а также не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова.