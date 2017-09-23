Сергей Лавров в интервью НТВ подвел итоги сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ в интервью Ираде Зейналовой прокомментировал все острые темы, поднимавшиеся на
72-й сессии Генассамблеи ООН.
В частности, министр остановился на вопросе о будущем Сирии.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Когда ИГИЛ будет разгромлен, и с ним вместе „Джебхат ан-Нусра“, тогда и проявится, у кого какие цели в Сирии. Потому что нас американские коллеги, включая Тиллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов. Вот когда это состоится, станет ясно, так это или какие-то цели политические Соединенные Штаты преследуют».
Полная версия интервью с главной российского внешнеполитического ведомства — в программе «Итоги недели», которая выйдет в эфир НТВ в воскресенье, 24 сентября.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Когда ИГИЛ будет разгромлен, и с ним вместе „Джебхат ан-Нусра“, тогда и проявится, у кого какие цели в Сирии. Потому что нас американские коллеги, включая Тиллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов. Вот когда это состоится, станет ясно, так это или какие-то цели политические Соединенные Штаты преследуют».
Полная версия интервью с главной российского внешнеполитического ведомства — в программе «Итоги недели», которая выйдет в эфир НТВ в воскресенье, 24 сентября.
Комментарии