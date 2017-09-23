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    Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв на ядерном полигоне

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    Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв на ядерном полигоне

    Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв на ядерном полигоне

    Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировано сегодня в северо-восточной провинции КНДР Хамгсн-Пукто, сообщили китайские сейсмологи.

    Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Северной Корее. Толчки зафиксировал Китайский сейсмологический центр, там сообщают, что очаг залегал на глубине «0 метров».

    В Японии также полагают, что землетрясение произошло рядом с испытательным ядерным полигоном — в районе Кильчу. Место подтверждают в Южной Корее, однако там считают, что землетрясение могло носить природный характер, передает «Интерфакс».

    В начале сентября южнокорейские сейсмологи также фиксировали подземные толчки на территории Северной Кореи. Почти три недели там произошло землетрясение магнитудой 5,6, очаг залегал на глубине 10 км. Эксперты сразу заявили, что толчок имел искусственное происхождение.

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    В тот же день, 3 сентября, руководство КНДР заявило об успешном испытании водородной бомбы, что повлекло за собой ужесточение санкций и заявления с трибуны ООН президента США, который анонсировал полное уничтожение Северной Кореи в случае угрозы.

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