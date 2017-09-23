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    В Москве обстреляли пассажирский автобус

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    В Москве обстреляли пассажирский автобус

    В Москве обстреляли пассажирский автобус

    Инцидент со стрельбой произошел на юго-востоке столицы. Там злоумышленники обстреляли пассажирский автобус.

    Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, ЧП случилось на улице Краснодарской.

    В ведомстве уточнили, что выстрелами у автобуса повреждено левое боковое стекло. При этом никто из пассажиров не пострадал.

    Правоохранители устанавливает все обстоятельства происшествия.

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