В Москве обстреляли пассажирский автобус

Инцидент со стрельбой произошел на
юго-востоке столицы. Там злоумышленники обстреляли пассажирский автобус.
Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, ЧП случилось на улице Краснодарской.
В ведомстве уточнили, что выстрелами у автобуса повреждено левое боковое стекло. При этом никто из пассажиров не пострадал.
Правоохранители устанавливает все обстоятельства происшествия.
В ведомстве уточнили, что выстрелами у автобуса повреждено левое боковое стекло. При этом никто из пассажиров не пострадал.
Правоохранители устанавливает все обстоятельства происшествия.
Комментарии