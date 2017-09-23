Натуральная трава или синтетика: из чего делают любимую газировку «Тархун»

Нынешний «Тархун» совсем не тот, что пили в советские годы. Тогда напиток готовили только из натуральных ингредиентов, поэтому и хранился он не больше недели. Современный тархун стоит на полке хоть год и свеж, как огурчик. Только вот указать на упаковке, что не стареет он благодаря консервантам,
кое-кто стесняется. О красителях тоже часто недоговаривают. Хотя им по рецепту как раз положено быть в каждой бутылке, иначе тархун будет не пронзительно-изумрудного, а желтого цвета.
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На оборотной стороне бутылки в графе «состав» очень уж редко в последнее время указывают натуральные добавки из тархуна. Сплошь синтетика. Хотя надо признать, что получить экстракт эстрагона (а если кто не знал, то эстрагон и тархун — это одно и тоже, а еще это, по большому счету, полынь) нелегко.
Тархун надо вырастить, потом собрать и отправить на переработку, где из сырья сделают настойку и эфирное масло, которого из огромной горы выйдет не больше стакана.
Арсен Мовсисян выращиванием и переработкой тархуна уже 15 лет занимается. И сам признает, что возиться с натуральным тархуном очень накладно. Он с разных полей разного качества приезжает. Отбраковывать много приходится. И соглашаются с натуральным сырьем работать лишь серьезные предприятия, для которых важно качество и польза. Пусть в случае с газировкой ее и меньше капли на бутылку выходит, однако и этот мизер ценить надо. Ведь тархун перечислять положительные свойства тархуна можно бесконечно: тонизирующее, противовоспалительное, витаминное, общеукрепляющее, диуретическое, успокоительное, спазмолитическое, ранозаживляющее, сосудоукрепляющее, ветрогонное, секреторное, кровоочистительное, противоцинготное, антигельминтное. Экспериментально выявлены антибактериальные свойства. Потенциально рассматривается противоопухолевая активность. А сумма этих качеств, объясняет Арсен, дает целебный эффект, за который многие и полюбили в свое время этот изумрудный напиток — антипохмельный.
Те, кто вырос в СССР помнят, что настоящий «Тархун» делают из натурального экстракта эстрагона. О существовании консервантов тогда и не подозревали. Вот почему эта советская газировка была такой вкусной и хранилась она всего семь дней. Сегодня это роскошь, которую не может себе позволить ни один производитель — слишком уж накладно. То же самое касается и красителей. Натуральные держатся недолго. И если использовать только их, то уже через две недели «Тархун», как хамелеон, поменяет свой цвет и станет бурым.
Какой из марок экспертиза «НашПотребНадзора» даст зеленый свет, а чьи результаты лишь вгонят в тоску зеленую? Подробнее — в репортаже НТВ.
Тархун надо вырастить, потом собрать и отправить на переработку, где из сырья сделают настойку и эфирное масло, которого из огромной горы выйдет не больше стакана.
Арсен Мовсисян выращиванием и переработкой тархуна уже 15 лет занимается. И сам признает, что возиться с натуральным тархуном очень накладно. Он с разных полей разного качества приезжает. Отбраковывать много приходится. И соглашаются с натуральным сырьем работать лишь серьезные предприятия, для которых важно качество и польза. Пусть в случае с газировкой ее и меньше капли на бутылку выходит, однако и этот мизер ценить надо. Ведь тархун перечислять положительные свойства тархуна можно бесконечно: тонизирующее, противовоспалительное, витаминное, общеукрепляющее, диуретическое, успокоительное, спазмолитическое, ранозаживляющее, сосудоукрепляющее, ветрогонное, секреторное, кровоочистительное, противоцинготное, антигельминтное. Экспериментально выявлены антибактериальные свойства. Потенциально рассматривается противоопухолевая активность. А сумма этих качеств, объясняет Арсен, дает целебный эффект, за который многие и полюбили в свое время этот изумрудный напиток — антипохмельный.
Те, кто вырос в СССР помнят, что настоящий «Тархун» делают из натурального экстракта эстрагона. О существовании консервантов тогда и не подозревали. Вот почему эта советская газировка была такой вкусной и хранилась она всего семь дней. Сегодня это роскошь, которую не может себе позволить ни один производитель — слишком уж накладно. То же самое касается и красителей. Натуральные держатся недолго. И если использовать только их, то уже через две недели «Тархун», как хамелеон, поменяет свой цвет и станет бурым.
Какой из марок экспертиза «НашПотребНадзора» даст зеленый свет, а чьи результаты лишь вгонят в тоску зеленую? Подробнее — в репортаже НТВ.
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