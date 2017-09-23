На зарядку становись: в Краснодаре электромобили набирают популярность

Мода на электромобили добралась до Кубани. В ближайшее время там планируют открыть 30 зарядных станций. Две уже действуют в Краснодаре. Современный тренд подхватила даже местная полиция. Теперь пешеходные зоны патрулируют на электрокарах.

Нельзя просто припарковать электрокар и незамеченным уйти по делам. Такие машины всегда привлекают кучу зевак, интересующихся, сколько авто стоит и как быстро разгоняется. До недавнего времени чем-то необычным такие транспортные средства были и для ГИБДД. Там не знали, к какому типу двигателей их отнести.



Сергей Бураков, руководитель общественной организации: «Попадали электрокары под категорию „прочее“ или „иное“. Вместе со всем другим транспортом, чуть ли не гужевым».



Сергей — руководитель общественной организации, занимающейся электрокарами. По его словам, этим летом ситуацию исправило Правительство России, которое включило понятие «электромобиль» в правила дорожного движения. В Краснодаре появились первая выделенная парковка и заправочная станция. Заряжать машину в домашних условиях можно было и раньше, нужны лишь переходник на обычную розетку и удлинитель. Но что делать, если квартира на 21-м этаже?



Сергей Бураков: «Эта станция бесплатная. Нужно лишь получить карту доступа. Зарядиться здесь можно в 2 раза быстрее, а если это трехфазная зарядка, то даже в 6 раз быстрее».



По словам Олега, свой электрокар он брал ради экономии семейного бюджета. Пятилетняя японская машина обошлась в 400 тысяч рублей.



Олег Анисимович, автомобилист: «Полная заправка этой машины будет стоить порядка 50 рублей. Этого нам хватит на 100 километров».



Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Пикулин, электротранспортом на Кубани сейчас уже пользуются полицейские для патрулирования пешеходных зон. В Олимпийском парке Сочи работает электротакси.