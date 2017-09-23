В ДТП с двумя легковушками под Ярославлем погибли четыре человека

В результате ДТП с двумя легковушками на автодороге Ярославль — Кострома погибли четыре человека.
Как рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Архангельск Федерального дорожного агентства» Елена Москалева, в ночь на субботу на трассе Ярославль — Кострома лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2112» и Renault Megane. В результате погибли четыре человека, еще двое доставлены в больницу.
По данным УМВД по Ярославской области, что все погибшие — мужчины, они были жителями Костромской области.
Авария произошла около 2:00 на 11-м километре подъездной дороги к Костроме на территории Ярославской области. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
По данным УМВД по Ярославской области, что все погибшие — мужчины, они были жителями Костромской области.
Авария произошла около 2:00 на 11-м километре подъездной дороги к Костроме на территории Ярославской области. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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