Страдающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию

Про таких, как Настя, говорят: петь начала раньше, чем ходить. Вот только девочка, увы, не ходит., бабушка Насти: «Родилась она, к сожалению, недоношенной, может быть, потому что мы очень ждали ее. Прям вот скорей-скорей, хотим-хотим. Не дозрели тазобедренные суставы. Дисплазия тазобедренных суставов».Ребенок, родившийся весом в 2 килограмма, быстро развивался, догнал сверстников, постоянно пел и очень хотел ходить. Несмотря на ДЦП и дисплазию тазобедренных суставов, Настя, стиснув зубы от боли, упорно занималась и сумела встать на ноги. Но ненадолго. После вывихов и неудачной операции девочке пришлось вернуться в инвалидное кресло, что, впрочем, не помешало ей заниматься музыкой.: «Петь люблю я очень. Слушаю энергичную музыку, чтобы было настроение. И еще я очень люблю танцевать, но, к сожалению, получается пока танцевать только руками. Надеюсь, что скоро получится танцевать и стоя».В перерывах между постоянными операциями и реабилитациями Настя выступает на большой сцене и даже в составе хора приняла участие в открытии Паралимпиады в Сочи. На концертах девочка мужественно стоит, потому что так легче петь.Пение для Насти — только хобби, она мечтаем стать хирургом. Девочке пришлось оставить школу и перейти на дистанционное обучение. Пятиклассница самостоятельно штудирует биологию и верит, что сможет встать на ноги и поступить в медицинский.: «Я буду делать операции и петь одновременно. Хочу лечить людей, чтобы у них никогда не было никаких болезней, чтобы они не попадали в сложные ситуации».Это тот редкий случай, когда заветная мечта ребенка может исполниться. По словам врачей, у Насти есть шансы твердо стоять на земле. Как выяснила, девочке требуются два курса интенсивной реабилитации. И стоимость их вроде бы не заоблачная — около 370 тысяч рублей, но для близких девочки, потративших все сбережения за долгие годы лечения, сумма велика.Настя верит в то, что мир не без добрых людей. Она и сама постоянно участвует в различных экологических проектах, ведет мероприятия для детей-инвалидов, поет на благотворительных концертах, активно общается со сверстниками.: «Ничего не надо бояться, даже если ты инвалид. Не надо сидеть в четырех стенах, надо всегда идти вперед и никогда не сдаваться, преодолевать все препятствия. Я желаю всем удачи!»