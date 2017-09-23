Устами младенца
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Устами младенца
    Страдающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию. SOS, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтрадающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию

    Страдающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию

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    Страдающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию

    Страдающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию

    Страдающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию

      Одиннадцатилетней Насте Кулапиной из Москвы нужна помощь. Девочка страдает ДЦП и врожденным пороком тазобедренного сустава, поэтому прикована к инвалидному креслу. Однако врачи говорят, что это не приговор, ребенок еще может встать на ноги, но для этого необходимо провести два курса реабилитации. Цена вопроса — 370 тысяч рублей. Сумма небольшая, но для родителей Насти неподъемная.

      Про таких, как Настя, говорят: петь начала раньше, чем ходить. Вот только девочка, увы, не ходит.

      Алла Митина, бабушка Насти: «Родилась она, к сожалению, недоношенной, может быть, потому что мы очень ждали ее. Прям вот скорей-скорей, хотим-хотим. Не дозрели тазобедренные суставы. Дисплазия тазобедренных суставов».

      Ребенок, родившийся весом в 2 килограмма, быстро развивался, догнал сверстников, постоянно пел и очень хотел ходить. Несмотря на ДЦП и дисплазию тазобедренных суставов, Настя, стиснув зубы от боли, упорно занималась и сумела встать на ноги. Но ненадолго. После вывихов и неудачной операции девочке пришлось вернуться в инвалидное кресло, что, впрочем, не помешало ей заниматься музыкой.

      Настя Кулапина: «Петь люблю я очень. Слушаю энергичную музыку, чтобы было настроение. И еще я очень люблю танцевать, но, к сожалению, получается пока танцевать только руками. Надеюсь, что скоро получится танцевать и стоя».

      В перерывах между постоянными операциями и реабилитациями Настя выступает на большой сцене и даже в составе хора приняла участие в открытии Паралимпиады в Сочи. На концертах девочка мужественно стоит, потому что так легче петь.

      Пение для Насти — только хобби, она мечтаем стать хирургом. Девочке пришлось оставить школу и перейти на дистанционное обучение. Пятиклассница самостоятельно штудирует биологию и верит, что сможет встать на ноги и поступить в медицинский.

      Настя Кулапина: «Я буду делать операции и петь одновременно. Хочу лечить людей, чтобы у них никогда не было никаких болезней, чтобы они не попадали в сложные ситуации».

      Это тот редкий случай, когда заветная мечта ребенка может исполниться. По словам врачей, у Насти есть шансы твердо стоять на земле. Как выяснила корреспондент Светлана Гордеева, девочке требуются два курса интенсивной реабилитации. И стоимость их вроде бы не заоблачная — около 370 тысяч рублей, но для близких девочки, потративших все сбережения за долгие годы лечения, сумма велика.

      Настя верит в то, что мир не без добрых людей. Она и сама постоянно участвует в различных экологических проектах, ведет мероприятия для детей-инвалидов, поет на благотворительных концертах, активно общается со сверстниками.

      Настя Кулапина: «Ничего не надо бояться, даже если ты инвалид. Не надо сидеть в четырех стенах, надо всегда идти вперед и никогда не сдаваться, преодолевать все препятствия. Я желаю всем удачи!»

      Чтобы помочь Насте, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 350.

      Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели»
      127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стр.4.
      р/с 40703810738040004952 в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
      БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
      ИНН 7713387297, КПП 771301001
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