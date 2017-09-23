Страдающей тяжелым недугом пятикласснице Насте нужны деньги на реабилитацию

Одиннадцатилетней Насте Кулапиной из Москвы нужна помощь. Девочка страдает ДЦП и врожденным пороком тазобедренного сустава, поэтому прикована к инвалидному креслу. Однако врачи говорят, что это не приговор, ребенок еще может встать на ноги, но для этого необходимо провести два курса реабилитации. Цена вопроса — 370 тысяч рублей. Сумма небольшая, но для родителей Насти неподъемная.
Про таких, как Настя, говорят: петь начала раньше, чем ходить. Вот только девочка, увы, не ходит.
Алла Митина, бабушка Насти: «Родилась она, к сожалению, недоношенной, может быть, потому что мы очень ждали ее. Прям вот скорей-скорей, хотим-хотим. Не дозрели тазобедренные суставы. Дисплазия тазобедренных суставов».
Ребенок, родившийся весом в 2 килограмма, быстро развивался, догнал сверстников, постоянно пел и очень хотел ходить. Несмотря на ДЦП и дисплазию тазобедренных суставов, Настя, стиснув зубы от боли, упорно занималась и сумела встать на ноги. Но ненадолго. После вывихов и неудачной операции девочке пришлось вернуться в инвалидное кресло, что, впрочем, не помешало ей заниматься музыкой.
Настя Кулапина: «Петь люблю я очень. Слушаю энергичную музыку, чтобы было настроение. И еще я очень люблю танцевать, но, к сожалению, получается пока танцевать только руками. Надеюсь, что скоро получится танцевать и стоя».
В перерывах между постоянными операциями и реабилитациями Настя выступает на большой сцене и даже в составе хора приняла участие в открытии Паралимпиады в Сочи. На концертах девочка мужественно стоит, потому что так легче петь.
Пение для Насти — только хобби, она мечтаем стать хирургом. Девочке пришлось оставить школу и перейти на дистанционное обучение. Пятиклассница самостоятельно штудирует биологию и верит, что сможет встать на ноги и поступить в медицинский.
Настя Кулапина: «Я буду делать операции и петь одновременно. Хочу лечить людей, чтобы у них никогда не было никаких болезней, чтобы они не попадали в сложные ситуации».
Это тот редкий случай, когда заветная мечта ребенка может исполниться. По словам врачей, у Насти есть шансы твердо стоять на земле. Как выяснила корреспондент Светлана Гордеева, девочке требуются два курса интенсивной реабилитации. И стоимость их вроде бы не заоблачная — около 370 тысяч рублей, но для близких девочки, потративших все сбережения за долгие годы лечения, сумма велика.
Настя верит в то, что мир не без добрых людей. Она и сама постоянно участвует в различных экологических проектах, ведет мероприятия для детей-инвалидов, поет на благотворительных концертах, активно общается со сверстниками.
Настя Кулапина: «Ничего не надо бояться, даже если ты инвалид. Не надо сидеть в четырех стенах, надо всегда идти вперед и никогда не сдаваться, преодолевать все препятствия. Я желаю всем удачи!»
Чтобы помочь Насте, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 350.
Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели»
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стр.4.
р/с 40703810738040004952 в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
ИНН 7713387297, КПП 771301001
ОГРН/ОГРНИН 1097799011122
ОКПО 62136595
Алла Митина, бабушка Насти: «Родилась она, к сожалению, недоношенной, может быть, потому что мы очень ждали ее. Прям вот скорей-скорей, хотим-хотим. Не дозрели тазобедренные суставы. Дисплазия тазобедренных суставов».
Ребенок, родившийся весом в 2 килограмма, быстро развивался, догнал сверстников, постоянно пел и очень хотел ходить. Несмотря на ДЦП и дисплазию тазобедренных суставов, Настя, стиснув зубы от боли, упорно занималась и сумела встать на ноги. Но ненадолго. После вывихов и неудачной операции девочке пришлось вернуться в инвалидное кресло, что, впрочем, не помешало ей заниматься музыкой.
Настя Кулапина: «Петь люблю я очень. Слушаю энергичную музыку, чтобы было настроение. И еще я очень люблю танцевать, но, к сожалению, получается пока танцевать только руками. Надеюсь, что скоро получится танцевать и стоя».
В перерывах между постоянными операциями и реабилитациями Настя выступает на большой сцене и даже в составе хора приняла участие в открытии Паралимпиады в Сочи. На концертах девочка мужественно стоит, потому что так легче петь.
Пение для Насти — только хобби, она мечтаем стать хирургом. Девочке пришлось оставить школу и перейти на дистанционное обучение. Пятиклассница самостоятельно штудирует биологию и верит, что сможет встать на ноги и поступить в медицинский.
Настя Кулапина: «Я буду делать операции и петь одновременно. Хочу лечить людей, чтобы у них никогда не было никаких болезней, чтобы они не попадали в сложные ситуации».
Это тот редкий случай, когда заветная мечта ребенка может исполниться. По словам врачей, у Насти есть шансы твердо стоять на земле. Как выяснила корреспондент Светлана Гордеева, девочке требуются два курса интенсивной реабилитации. И стоимость их вроде бы не заоблачная — около 370 тысяч рублей, но для близких девочки, потративших все сбережения за долгие годы лечения, сумма велика.
Настя верит в то, что мир не без добрых людей. Она и сама постоянно участвует в различных экологических проектах, ведет мероприятия для детей-инвалидов, поет на благотворительных концертах, активно общается со сверстниками.
Настя Кулапина: «Ничего не надо бояться, даже если ты инвалид. Не надо сидеть в четырех стенах, надо всегда идти вперед и никогда не сдаваться, преодолевать все препятствия. Я желаю всем удачи!»
Чтобы помочь Насте, отправьте СМС на короткий номер 3949 с суммой пожертвования. Например: 350.
Благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с ДЦП «Адели»
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стр.4.
р/с 40703810738040004952 в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
ИНН 7713387297, КПП 771301001
ОГРН/ОГРНИН 1097799011122
ОКПО 62136595
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