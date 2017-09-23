Заплатить и забыть или жаловаться: что делать с ошибочными постановлениями о штрафах

Все чаще водители получают постановления о штрафах с ошибками. В одном из «писем счастья» японский кроссовер назвали «девяткой», в другом седан стал универсалом. Номера отличаются одной цифрой. Нужно ли платить штраф, получив такое уведомление?
Почти 2 года Татьяна Приходько из Челябинска потратила, чтобы вернуть 500 рублей, которые списали с ее карты за чужое нарушение в другом городе. Инспектор центра фиксации в Курске, судя по всему, не глядя подписал документ.
Татьяна Приходько, водитель: «Номер, буквы и регион. Одна буква только не соответствовала».
В Новосибирске Татьяне Ивановой пришлось доказывать кавказским инспекторам, что у нее не «Лада», а Mitsubishi. Дело в том, что нарушения фиксируют автоматические камеры, а обрабатывают живые люди. Нужно проверить, виноват ли водитель, а также сверить марку и номер машины. На одно постановление уходит всего 10 секунд.
Наталья Хомякова, заместитель начальника отдела ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: «Ежедневно сотрудником ЦАФАП выносится около 5 тысяч постановлений в зависимости от состава административного правонарушения».
Если снимок не очень четкий, материал нужно отбраковать. Но порой даже владельцы с трудом узнают свои машины на снимках.
Сергей Ласкин, руководитель компании по установке комплексов видеофиксации: «Мотивированы все. Мотивирована местная власть, чтобы получать больше сборов. Мотивированы начальники ЦАФАП, чтобы исполнить поручение власти. Даже сотрудники, как оказалось, тоже мотивированы премиями за успешное выполнение, за обработку штрафов».
Скандал в Чувашии разразился после того, как прокуратура запретила выдавать премии за план по штрафам, а на Кубани прокуроры так и не смогли выяснить, умышленно ли ГАИ разослала почти полмиллиона штрафов с завышенной скоростью. Новый ГОСТ на камеры лишь узаконил ошибки.
Юрий Панченко, правозащитник: «Мало кто обратил внимание, но в новом ГОСТе записано, что вероятность распознавания знаков — 90%. 9 из 10 номеров распознается правильно, а один номер — неправильно».
Постановления с ошибками нельзя выбрасывать. Их нужно отменять, отправив жалобу в центр фиксации, который прислал штраф.
Татьяна Приходько отправляла заказное письмо. Татьяна Иванова доказала, что у нее не «Лада», оставив жалобу на сайте ГАИ. Инспектору за ошибочный штраф грозит выговор, а если Таких штрафов несколько, то и вовсе увольнение, но лишь при наличии жалоб водителей. Подробности — в программе «Главная дорога».
Татьяна Приходько, водитель: «Номер, буквы и регион. Одна буква только не соответствовала».
В Новосибирске Татьяне Ивановой пришлось доказывать кавказским инспекторам, что у нее не «Лада», а Mitsubishi. Дело в том, что нарушения фиксируют автоматические камеры, а обрабатывают живые люди. Нужно проверить, виноват ли водитель, а также сверить марку и номер машины. На одно постановление уходит всего 10 секунд.
Наталья Хомякова, заместитель начальника отдела ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве: «Ежедневно сотрудником ЦАФАП выносится около 5 тысяч постановлений в зависимости от состава административного правонарушения».
Если снимок не очень четкий, материал нужно отбраковать. Но порой даже владельцы с трудом узнают свои машины на снимках.
Сергей Ласкин, руководитель компании по установке комплексов видеофиксации: «Мотивированы все. Мотивирована местная власть, чтобы получать больше сборов. Мотивированы начальники ЦАФАП, чтобы исполнить поручение власти. Даже сотрудники, как оказалось, тоже мотивированы премиями за успешное выполнение, за обработку штрафов».
Скандал в Чувашии разразился после того, как прокуратура запретила выдавать премии за план по штрафам, а на Кубани прокуроры так и не смогли выяснить, умышленно ли ГАИ разослала почти полмиллиона штрафов с завышенной скоростью. Новый ГОСТ на камеры лишь узаконил ошибки.
Юрий Панченко, правозащитник: «Мало кто обратил внимание, но в новом ГОСТе записано, что вероятность распознавания знаков — 90%. 9 из 10 номеров распознается правильно, а один номер — неправильно».
Постановления с ошибками нельзя выбрасывать. Их нужно отменять, отправив жалобу в центр фиксации, который прислал штраф.
Татьяна Приходько отправляла заказное письмо. Татьяна Иванова доказала, что у нее не «Лада», оставив жалобу на сайте ГАИ. Инспектору за ошибочный штраф грозит выговор, а если Таких штрафов несколько, то и вовсе увольнение, но лишь при наличии жалоб водителей. Подробности — в программе «Главная дорога».
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