Зажим или магнит: как выбрать безопасное и надежное крепление для смартфона

Водителям надо помнить, что опасно отвлекаться от дороги, доставая телефон из бардачка или подстаканника, чтобы заглянуть в навигатор.
Телефон должен быть в поле зрения, для этого придумали специальные держатели. Их выбор велик, цены колеблются от 100 рублей до нескольких тысяч. Есть крепления на стекло, в слот магнитолы, на решетку вентиляции и даже на руль.
Алексей Анохин, президент Российской эргономической ассоциации: «Руль — это вообще не место для каких-либо устройств. Руль — это манипулятор, который должен быть свободен с тем, чтобы мы могли ухватить его рукой в любом месте».
При аварии подушка безопасности отбросит телефон в лицо. Нельзя крепить устройства в центре стекла и на уровне глаз, так как они закрывают обзор. Самое удобное место — над приборной панелью, сбоку от руля. Крепления есть в виде зажимов и на магнитах. Магниты стоят дороже, но говорят, что они не портят аппарат. О том, как не ошибиться при выборе держателя для смартфона, расскажет программа «Главная дорога».
Алексей Анохин, президент Российской эргономической ассоциации: «Руль — это вообще не место для каких-либо устройств. Руль — это манипулятор, который должен быть свободен с тем, чтобы мы могли ухватить его рукой в любом месте».
При аварии подушка безопасности отбросит телефон в лицо. Нельзя крепить устройства в центре стекла и на уровне глаз, так как они закрывают обзор. Самое удобное место — над приборной панелью, сбоку от руля. Крепления есть в виде зажимов и на магнитах. Магниты стоят дороже, но говорят, что они не портят аппарат. О том, как не ошибиться при выборе держателя для смартфона, расскажет программа «Главная дорога».
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