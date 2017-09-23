Грабитель с мачете взял заложников в банке в Теннесси

В американском городе Колумбия, Теннесси, идет операция по вызволению заложников из банка.
Изначально 54-летний мужчина, вооруженный мачете, взял в заложники 9 человек, позднее пятерых из них он отпустил.
Полиция частично перекрыла ближайшую к банку дорогу. Здание окружили сотрудники спецназа, передает ТАСС.
Подробности выясняются.
Полиция частично перекрыла ближайшую к банку дорогу. Здание окружили сотрудники спецназа, передает ТАСС.
Подробности выясняются.
Columbia police surround bank during reported machete hostage situation https://t.co/729iBomqxf— Tennessean (@Tennessean) 22 сентября 2017 г.
(Video by @manda_leigh2010) pic.twitter.com/7nMDHmWngd
Some hostages appear to be released from bank. @FOXNashville https://t.co/vOfoDfnQFO pic.twitter.com/lKTF3yPr8S— Mikayla Lewis (@MikaylaFox17) 22 сентября 2017 г.
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