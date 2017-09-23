Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Грабитель с мачете взял заложников в банке в Теннесси

    комментировать

    Грабитель с мачете взял заложников в банке в Теннесси

    Грабитель с мачете взял заложников в банке в Теннесси

    В американском городе Колумбия, Теннесси, идет операция по вызволению заложников из банка.

    Изначально 54-летний мужчина, вооруженный мачете, взял в заложники 9 человек, позднее пятерых из них он отпустил.

    Полиция частично перекрыла ближайшую к банку дорогу. Здание окружили сотрудники спецназа, передает ТАСС.

    Подробности выясняются.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru