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Мы и наука. Наука и мы

    Студент напал с ножом на сотрудника банка в Москве

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    Студент напал с ножом на сотрудника банка в Москве

    Студент напал с ножом на сотрудника банка в Москве

    В Москве в одном из банков студент ранил ножом сотрудника. Инцидент произошел в пятницу днем.

    Как сообщает РИА Новости, все произошло в отделении «Сбербанка», когда студенты МАИ получали банковские карты.

    Один из студентов попытался пройти без очереди и вступил в перепалку с сотрудником. Молодой человек ударил противника ножом, когда тот попытался вывести его из кабинета.

    Нападавший задержан.

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