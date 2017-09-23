Студент напал с ножом на сотрудника банка в Москве

В Москве в одном из банков студент ранил ножом сотрудника. Инцидент произошел в пятницу днем.
Как сообщает РИА Новости, все произошло в отделении «Сбербанка», когда студенты МАИ получали банковские карты.
Один из студентов попытался пройти без очереди и вступил в перепалку с сотрудником. Молодой человек ударил противника ножом, когда тот попытался вывести его из кабинета.
Нападавший задержан.
Один из студентов попытался пройти без очереди и вступил в перепалку с сотрудником. Молодой человек ударил противника ножом, когда тот попытался вывести его из кабинета.
Нападавший задержан.
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