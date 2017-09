В Пуэрто-Рико объявлена эвакуация из-за прорыва дамбы

Dam Fails on #Guajataca Lake in #PuertoRico , Evacuations Underway 🌊 #HurricaneMaria #波多黎各 https://t.co/ejYSjH00Nf pic.twitter.com/eB7Ej1WrLX

A dam in hurricane-hit Puerto Rico is failing, causing floods on the island and emergency evacuation https://t.co/XCev3Ikxcc pic.twitter.com/64VelioI2x