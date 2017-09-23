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Мы и наука. Наука и мы

    Победителя «Евровидения» госпитализировали для пересадки сердца

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    Победителя «Евровидения» госпитализировали для пересадки сердца

    Победителя «Евровидения» госпитализировали для пересадки сердца

    Победителя «Евровидения» госпитализировали для пересадки сердца
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Победитель «Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал ждет пересадки сердца в одной из больниц Лиссабона.

    Певец поступил в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас врачи оценивают состояние Собрала как стабильное, сообщает Dni.Ru.

    У музыканта врожденный порок сердца. Из-за нагрузок Собрал даже пропускал некоторые репетиции при подготовке к «Евровидению» в Киеве.

    После победы на конкурсе Собрал дал больше концертов, чем за всю свою карьеру.

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