Победителя «Евровидения» госпитализировали для пересадки сердца

Победитель
«Евровидения-2017» португалец Сальвадор Собрал ждет пересадки сердца в одной из больниц Лиссабона.
Певец поступил в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас врачи оценивают состояние Собрала как стабильное, сообщает Dni.Ru.
У музыканта врожденный порок сердца. Из-за нагрузок Собрал даже пропускал некоторые репетиции при подготовке к «Евровидению» в Киеве.
После победы на конкурсе Собрал дал больше концертов, чем за всю свою карьеру.
У музыканта врожденный порок сердца. Из-за нагрузок Собрал даже пропускал некоторые репетиции при подготовке к «Евровидению» в Киеве.
После победы на конкурсе Собрал дал больше концертов, чем за всю свою карьеру.
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