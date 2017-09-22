Знаменитые петербургские рынки ждет перезагрузка

Смольный задумал вдохнуть новую жизнь в старые городские рынки — Кузнечный, Мальцевский, Невский, Василеостровский и Московский. Участникам конкурса нужно предложить такую концепцию развития, чтобы на рынок пришел новый покупатель и даже гурман, а торговая площадь стала более конкурентоспособна.

Администрация Петербурга в ближайшее время определится с тем, как будут переформатированы знаковые городские рынки. А выбрать есть из чего: на конкурс идей по созданию принципиально новых пространств на месте исторических торговых площадей было подано свыше 20 заявок.



В числе участников конкурса есть как энтузиасты, так и очень крупные девелоперы. При этом действующие операторы Кузнечного, Мальцевского, Василеостровского, Невского и Московского рынков уже получили уведомления о том, что должны прекратить работу и освободить территорию.



В разгар дня на Кузнечном рынке основная масса посетителей — интуристы. Их сюда гонит аудиогид после осмотра музея Достоевского. Хотя и здесь колорит такой, что за искусственными щелчками цифровых камер только и слышно: «Wow», «Traditional», «Autentic». А вот редким петербуржцам продавцы чаще всего с грустью смотрят в спину, когда те двигаются к выходу. Они этой атмосферой уже давно наелись, а по рыночным ценам сегодня точно сыт не будешь.



Впрочем, порвать с прошлым в Смольном решили не столько из-за цен (тем более что на рынке торг уместен). Формат исторических торговых площадок, по мнению госслужащих, уже не позволяет им быть тем бойким местом, которое хотели бы видеть чиновники.



Яков Васильев, начальник отдела развития, маркетинга и рекламы Фонда имущества Санкт-Петербурга: «Рынки должны стать центром притяжения, особенно те рынки, которые находятся в центральном районе города, привлекательны для местных жителей и для туристов. Они должны стать центрами притяжения и быть более многофункциональными».



На этот пространный городской призыв: «Подходи, не робей, концепции давай скорей» откликнулись весьма серьезные структуры. Что интересно, ни одного продуктового ретейлера среди них нет. Есть обувной гигант. Из тех, кто уже имеет опыт превращения старых торговых площадок в модные точки притяжения — крупная московская компания.



Переформатированным по ее концепции Даниловским рынком не восхищается редкий столичный хипстер или гурман. А владельцы этого архбюро тем временем рискнули и успешно переделали пару площадок на юге страны так, что искушенные аксакалы торговли воскликнули «Вах!»



Самый мощный петербургский претендент на право вдохнуть новую жизнь в исторические площадки до этого занимался большими торгово-развлекательными комплексами. Но к несвойственному для себя блюду отнесся с интересом. Рецепт — самый модный. Нечто вроде мадридского «Сан Мигеля», куда толпы испанцев и иностранцев ходят не столько за покупками, сколько восхититься качеством продуктов и тут же — их приготовлением, да и просто атмосферой.



Максим Левченко, управляющий партнер компании по девелопменту и управлению коммерческой недвижимостью: «Гастроэнтузиасты — это люди, те самые предприниматели, которым нравится вкусная еда. Они придумывают что-то свое, несетевое. С любовью, со вкусом. В то, что им нравится, они вкладывают свою душу».



Марина Рябова, продавец Кузнечного рынка: «Да всё можно изменить. Мясо всё хорошее, овощи фрукты все хорошие, соленья все хорошие. Люди постоянно приезжают. Представляете, некоторые покупатели ездят сюда 25 лет!»



Торговцы, привыкшие десятилетиями стоять на своем за своими прилавками, планы властей и взгляды инвесторов воспринимают отстраненно. Пока те рассуждают об эстетских фуд-кортах и фермерах, они удовлетворяют запросы самых притязательных покупателей.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв расскажет о тех, кто собрался сторговаться с городом.