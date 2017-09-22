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    В Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей. история, Москва, памятники, скульптура, СССР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей

    В Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей

    1 комментарий
    В Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей

    В Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей

    В Москве на «Аллее правителей» установили бюсты советских руководителей

      «Аллея правителей» в Москве пополнилась новыми скульптурами. На ней установили бюсты российских руководителей XX века.

      На «Аллее правителей» были установлены бюсты Ленина, Сталина, Хрущёва и Брежнева, а также Андропова, Черненко и Горбачёва.

      До этого на аллее уже были скульптуры 33 правителей досоветского периода — от Рюрика до Александра Керенского. А бюст следующего после Горбачёва руководителя страны — Бориса Ельцина — откроют, как ожидается, в феврале, в день его рождения.

      Проект «Аллеи правителей» разработало Российское военно-историческое общество.

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