Улицы разбитых фонарей — 16
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей — 16
    Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber. Великобритания, такси, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

    Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

    комментировать

    Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

    Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

      Власти Лондона не продлили лицензию сервису заказа такси через смартфон Uber. Она истекает 30 сентября.

      Официальная причина — у компании обнаружили проблемы, которые влияют на общественную безопасность. Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения водителей — некоторые даже нападали на пассажиров.

      Компании предъявляли претензии, что водители при найме не проходят необходимую проверку. Uber говорит, что лондонские власти ограничивают выбор потребителей, и обещают оспорить решение. Пока апелляцию будут рассматривать, Uber имеет право продолжать работу.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru