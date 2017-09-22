Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

Власти Лондона не продлили лицензию сервису заказа такси через смартфон Uber. Она истекает 30 сентября.
Официальная причина — у компании обнаружили проблемы, которые влияют на общественную безопасность. Ранее полиция Лондона неоднократно фиксировала случаи неподобающего поведения водителей — некоторые даже нападали на пассажиров.
Компании предъявляли претензии, что водители при найме не проходят необходимую проверку. Uber говорит, что лондонские власти ограничивают выбор потребителей, и обещают оспорить решение. Пока апелляцию будут рассматривать, Uber имеет право продолжать работу.
Компании предъявляли претензии, что водители при найме не проходят необходимую проверку. Uber говорит, что лондонские власти ограничивают выбор потребителей, и обещают оспорить решение. Пока апелляцию будут рассматривать, Uber имеет право продолжать работу.
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