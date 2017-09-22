Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16

    Родственницу Матильды Кшесинской приняли в труппу Большого театра

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    • Фото: Элеонора Севенард / vk.com
    Родственницу Матильды Кшесинской приняли в труппу Большого театра

    Родственницу Матильды Кшесинской приняли в труппу Большого театра

    Родственницу Матильды Кшесинской приняли в труппу Большого театра
  • Фото: Элеонора Севенард / vk.com

    • Родственница легендарной балерины Матильды Кшесинской Элеонора Севенард стала солисткой балетной труппы Большого театра.

    Начинающая артистка рассказала о родстве с Матильдой Кшесинской и про свой дебют — участие в «Дон Кихоте».

    Элеонора Севенард: «Я — внучатая племянница Матильды Кшесинской, и эта великая русская балерина для меня самый главный пример для подражания в профессии. Я очень рада, что меня приняли в балетную труппу Большого театра. И мне посчастливилось уже танцевать на этой сцене. 20 сентября состоялся мой дебют — я участвовала в спектакле „Дон Кихот“».

    Элеонора Севенард родилась в Санкт-Петербурге. В этом году окончила Академию русского балета им. Вагановой. Во время учебы была активно занята в спектаклях Мариинского театра, участвовала в гастролях в Литве и Японии, сообщается на сайте Большого театра.

    Матильда Кшесинская — знаменитая прима-балерина Мариинского театра, выступала в балетах Мариуса Петипа и Льва Иванова. В 1911 году участвовала в дягилевских «Русских сезонах» в Лондоне. Также Кшесинская известна своими отношениями с августейшими особами Российской империи.

    В октябре на экраны выйдет фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» о романе балерины и будущего императора Николая II. Вокруг картины задолго до премьеры разгорелся серьезный скандал.

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