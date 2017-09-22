Россиянин утонул в бассейне отеля в Анталье

В Турции выясняют обстоятельства гибели гражданина РФ.
Россиянин скончался во время отдыха в одном из отелей в провинции Анталья. Мужчина утонул в бассейне. Смерть туриста из России подтвердило генконсульство РФ в Анталье.
Генконсульство РФ в Анталье: «Гражданин России Дмитрий Макаров 1986 года рождения отдыхал в районе Сиде в провинции Анталья. По предварительным данным, он купался в бассейне отеля. Внезапно ему стало плохо, и он захлебнулся водой».
По данным дипломатов, Макарова доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь, сообщает ТАСС.
Генконсульство РФ в Анталье: «Гражданин России Дмитрий Макаров 1986 года рождения отдыхал в районе Сиде в провинции Анталья. По предварительным данным, он купался в бассейне отеля. Внезапно ему стало плохо, и он захлебнулся водой».
По данным дипломатов, Макарова доставили в больницу, однако врачи не смогли ему помочь, сообщает ТАСС.
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