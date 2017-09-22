ЕСПЧ зарегистрировал иск сектантов «Аум Синрикё» к России

Участники запрещенной в России террористической группировки «Аум Синрикё» обратились в Европейский суд по правам человека с требованием запретить называть их террористами и разрешить деятельность секты на территории страны. Последователи Сёку Асахары считают, что Верховный суд РФ ущемил их права.
Задержания вербовщиков опасной секты прошли в Москве и Санкт-Петербурге. Во время обысков у них изъяли несколько тысяч сим-карт, с помощью которых они тайно привлекали новых сторонников. Кроме того, в квартирах нашли экстремистские книги и диски с запрещенными лекциями. Позже Верховный суд признал «Аум Синрикё» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории нашей страны.
Но вскоре одни из самых активных последователей учения — столичный риелтор Магрифа Сыдикова и Павел Орлов подали жалобу в Европейский суд по правам человека. На сайте ЕСПЧ обращение Сыдиковой и Орлова уже зарегистрировано и принято к рассмотрению. Как говорят эксперты, это примерно то же самое, если бы боевики запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» пожаловались в международные суды на действия российских ВКС в Сирии.
Во многих других государствах, в том числе странах ЕС, секта также вне закона. Но по какой-то причине ЕСПЧ все-таки принял к рассмотрению иск к России, в котором адепты «Аум Синрикё» просят не считать их организацию террористической.
Преподаватель МГУ Александр Раевский уверен: секта опасна не только для самих участников. Ученый считает, что ее лидеру Сёку Асахаре который отбывает пожизненный срок в японской тюрьме, достаточно только намекнуть армии сторонников, и они пойдут на все.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Но вскоре одни из самых активных последователей учения — столичный риелтор Магрифа Сыдикова и Павел Орлов подали жалобу в Европейский суд по правам человека. На сайте ЕСПЧ обращение Сыдиковой и Орлова уже зарегистрировано и принято к рассмотрению. Как говорят эксперты, это примерно то же самое, если бы боевики запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» пожаловались в международные суды на действия российских ВКС в Сирии.
Во многих других государствах, в том числе странах ЕС, секта также вне закона. Но по какой-то причине ЕСПЧ все-таки принял к рассмотрению иск к России, в котором адепты «Аум Синрикё» просят не считать их организацию террористической.
Преподаватель МГУ Александр Раевский уверен: секта опасна не только для самих участников. Ученый считает, что ее лидеру Сёку Асахаре который отбывает пожизненный срок в японской тюрьме, достаточно только намекнуть армии сторонников, и они пойдут на все.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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