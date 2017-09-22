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    В Приморье по подозрению в изнасиловании задержаны подростки 13 и 15 лет

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    В Приморье по подозрению в изнасиловании задержаны подростки 13 и 15 лет

    В Приморье по подозрению в изнасиловании задержаны подростки 13 и 15 лет

    В Приморском крае задержаны двое несовершеннолетних, которых подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

    По данным следствия, подростки 2002 и 2004 годов рождения изнасиловали девушку в лесном массиве в городе Партизанске.

    В рамках возбужденного дела подозреваемых удалось задержать. Один из них, 13-летний подросток, не достиг возраста привлечения к ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СКР.

    Отмечается, что сотрудники СК ведут работу с обоими задержанными.

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