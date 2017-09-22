В Приморье по подозрению в изнасиловании задержаны подростки 13 и 15 лет

В Приморском крае задержаны двое несовершеннолетних, которых подозревают в изнасиловании
17-летней девушки.
По данным следствия, подростки 2002 и 2004 годов рождения изнасиловали девушку в лесном массиве в городе Партизанске.
В рамках возбужденного дела подозреваемых удалось задержать. Один из них, 13-летний подросток, не достиг возраста привлечения к ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СКР.
Отмечается, что сотрудники СК ведут работу с обоими задержанными.
В рамках возбужденного дела подозреваемых удалось задержать. Один из них, 13-летний подросток, не достиг возраста привлечения к ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СКР.
Отмечается, что сотрудники СК ведут работу с обоими задержанными.
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