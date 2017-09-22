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    Телеканал НТВ завершил съемки сериала «Хождение по мукам»

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    Телеканал НТВ завершил съемки сериала «Хождение по мукам»

    Телеканал НТВ завершил съемки сериала «Хождение по мукам»

    Телеканал НТВ завершил съемки сериала «Хождение по мукам»

    В Санкт-Петербурге завершились съемки самого масштабного телепроекта 2017 года — сериала «Хождение по мукам».

    Многосерийный художественный фильм по мотивам знаменитого романа Алексея Толстого о событиях начала XX века будет показан в эфире НТВ в дни столетия Октябрьской революции. Главные роли в картине исполнили Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Леонид Бичевин и Павел Трубинер.

    Великий роман Алексея Толстого «Хождение по мукам» повествует о переломных для России событиях 1914–1919 годов. Легендарное произведение о судьбах русской интеллигенции накануне революции стало основой нового сериала от сценариста Елены Райской и режиссера Константина Худякова.

    В центре — сестры Булавины: Катя и Даша. Первая мировая вносит в беззаботное существование Булавиных-Смоковниковых новые смыслы и переживания. Когда война подходит к концу, кажется: счастье близко. Однако революция и гражданская война полностью меняют жизнь сестер, их семей и всей страны. Пути героев не раз пересекаются и расходятся вновь. «Хождение по мукам» становится для них не метафорой, а реальной жизнью.

    Роль Кати Булавиной исполнила Юлия Снигирь.

    Юлия Снигирь: «Мне кажется, что касается Кати, то это история не только ее взросления, но и обретения себя, принятия себя и своей природы. Катя бежит от себя, пытается быть тем, кем она не является. Она убеждает себя в том, что увлекается современным искусством, тянется к модной творческой богеме и верит, что она среди них как рыба в воде. Влюбляется в поэта, ненавидит приземленного мужа, стесняется своего отца и как будто бы даже мучается вопросами о смысле существования. Рощин — тоже другой, не такой, как она, и он тоже именно этим привлекает ее. И только когда она наконец формулирует, что не согласна с его мироощущением, вот тут начинается процесс ее обретения себя. Вот тогда она начинает взрослеть и меняться, и в конце истории это совсем другая Катя».

    смотретьРеволюция, война, любовь и жизнь простых людей — в многосерийном фильме «Хождение по мукам» — скоро на НТВ
    Революция, война, любовь и жизнь простых людей — в многосерийном фильме «Хождение по мукам» — скоро на НТВ
    Съемки эпопеи стартовали в Санкт-Петербурге в октябре 2016 года, где и начинается непростая история о судьбах главных героев. В Северной столице были сняты самые массовые сцены проекта. В сцене восстания приняли участие более 400 человек. В феврале творческая группа перебралась на несколько дней в Москву, после чего съемки продолжились уже в Пятигорске и его окрестностях. У подножия горы Джуца был построен огромный декорационный комплекс, в котором снимались все батальные сцены.

    Пятигорск был выбран одной из основных локаций не случайно: город еще не утратил исторический облик и прекрасно сохранился со времен описываемых событий. Дом-музей Лермонтова, расположенный в центре города, послужил прекрасной площадкой: хатки-мазанки и колоритный дворик превратились в штаб белых, а дом, в котором проходили поэтические вечера, а ныне — постоянная экспозиция личных вещей Лермонтова, сыграл роль дома самарского врача Булавина, отца главных героинь. С июня по сентябрь локации сменялись, и в атмосферу времен начала XX века поочередно были погружены Москва, Архангельск и Санкт-Петербург.

    Финальные кадры великого романа были отсняты в Павловске — одном из дворцовых пригородов Санкт-Петербурга. Завершающей стала сцена захвата поезда бандой Махно. Специально для съемок на площадку был привезен паровоз 1904 года из музея РЖД. Эта масштабная батальная сцена поставила точку в съемках грандиозного исторического телесериала НТВ.

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