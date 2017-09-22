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    Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной

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    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной

    Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной

    Биржевая площадь в центре Москвы станет пешеходной
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • На Биржевой площади в центре Москвы с 23 сентября начнутся работы по благоустройству в рамках программы «Моя улица», после чего она станет пешеходной.

    Во время реконструкции, которая продлится до 9 октября, проезд по площади будет открыт только для машин спецслужб и скорой помощи, а после благоустройства — для местных жителей и сотрудников расположенных в этом районе офисов и ведомств.

    За 16 дней с площади уберут разделение на проезжую часть и тротуары, всю территорию вымостят гранитной плиткой. До конца года там высадят деревья, соорудят фонтан и поставят скамейки.

    В правительстве Москвы отметили, что Биржевая площадь, став пешеходной, вольется в единый маршрут для прогулок, ведущий от Кремля до парка «Зарядье», в который также входят Богоявленский переулок, Рыбный переулок и Никольская улица.
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