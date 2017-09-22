В «Зарядье» открылся научно-познавательный лекторий

На территории павильона «Заповедное посольство» в парке «Зарядье» с 22 сентября начал работать
научно-познавательный лекторий.
Зрительный зал рассчитан на 60 человек и открыт для всех желающих. Как сообщили в пресс-службе правительства Москвы, здесь будут проводить встречи с известными учеными, архитекторами, дендрологами, ландшафтными дизайнерами, врачами, социологами и искусствоведами.
Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»: «Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке „Зарядье“ будут проходить регулярно».
Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19:00. Всего до конца сентября запланированы четыре бесплатных занятия. Расписание ближайших лекций опубликовано на сайте правительства Москвы.
Павел Трехлеб, директор парка «Зарядье»: «Лекции и мастер-классы по медицине, ландшафтному дизайну, экологии и биологии в парке „Зарядье“ будут проходить регулярно».
Первая бесплатная лекция состоится 22 сентября в 19:00. Всего до конца сентября запланированы четыре бесплатных занятия. Расписание ближайших лекций опубликовано на сайте правительства Москвы.
Комментарии