Банда трансвеститов ограбила участников Pet Shop Boys в Бразилии

Музыканты британского дуэта Pet Shop Boys рассказали, как стали жертвами ограбления в
Рио-де-Жанейро.
Бразильские СМИ сообщили, что музыкантов окружили четыре трансвестита с ножами. Добычей грабителей стали кошельки и мобильники звезд, сообщает ТАСС.
В Twitter дуэта один из участников Pet Shop Boys Нил Теннант поспешил успокоить поклонников. По его словам, нападавшие действительно были вооружены ножом. Музыкант лишился денег и iPhone, однако продолжает наслаждаться пребыванием в Бразилии.
Pet Shop Boys участвуют в музыкальном фестивале Rock in Rio, который проходит в Рио-де-Жанейро с 15 по 24 сентября.
В Twitter дуэта один из участников Pet Shop Boys Нил Теннант поспешил успокоить поклонников. По его словам, нападавшие действительно были вооружены ножом. Музыкант лишился денег и iPhone, однако продолжает наслаждаться пребыванием в Бразилии.
In case you’ve seen dramatic press reports that we were mugged at knife point in Rio, all that happened is that I had my pocket picked (½)— Pet Shop Boys (@petshopboys) 21 сентября 2017 г.
..and lost my iPhone. Otherwise enjoying Brasil! Neil x #PetText (2/2)— Pet Shop Boys (@petshopboys) 21 сентября 2017 г.
Pet Shop Boys участвуют в музыкальном фестивале Rock in Rio, который проходит в Рио-де-Жанейро с 15 по 24 сентября.
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