Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ

    Банда трансвеститов ограбила участников Pet Shop Boys в Бразилии

    комментировать

    Банда трансвеститов ограбила участников Pet Shop Boys в Бразилии

    Банда трансвеститов ограбила участников Pet Shop Boys в Бразилии

    Музыканты британского дуэта Pet Shop Boys рассказали, как стали жертвами ограбления в Рио-де-Жанейро.

    Бразильские СМИ сообщили, что музыкантов окружили четыре трансвестита с ножами. Добычей грабителей стали кошельки и мобильники звезд, сообщает ТАСС.

    В Twitter дуэта один из участников Pet Shop Boys Нил Теннант поспешил успокоить поклонников. По его словам, нападавшие действительно были вооружены ножом. Музыкант лишился денег и iPhone, однако продолжает наслаждаться пребыванием в Бразилии.




    Pet Shop Boys участвуют в музыкальном фестивале Rock in Rio, который проходит в Рио-де-Жанейро с 15 по 24 сентября.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru