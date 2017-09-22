«Крылья Советов» выбили «Локомотив» из Кубка России

Дополнительное время осталось за самарцами.

Увы, завершаем своё выступление в Кубке России. #КрыльяЛоко pic.twitter.com/ieToqPWLMm — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 сентября 2017 г.

Матч, который прошел в Самаре, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победный гол прошлогоднему обладателю Кубка России в дополнительное время забил Даниил Кленкин.Участь «Локомотива» постигла целый ряд других клубов премьер-лиги. «Уфа» уступила нижегородскому «Олимпийцу», а «Зенит» потерпел поражение от клуба ФНЛ — петербургского «Динамо». Ранее турнир покинули «Арсенал», «Анжи», «Краснодар», «Урал», ЦСКА, «Динамо», «Ахмат».