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    «Крылья Советов» выбили «Локомотив» из Кубка России

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    «Крылья Советов» выбили «Локомотив» из Кубка России

    «Крылья Советов» выбили «Локомотив» из Кубка России

    Столичный «Локомотив» выбыл из розыгрыша Кубка России, проиграв в 1/16 финала самарским «Крыльям Советов».

    Матч, который прошел в Самаре, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Победный гол прошлогоднему обладателю Кубка России в дополнительное время забил Даниил Кленкин.


    Участь «Локомотива» постигла целый ряд других клубов премьер-лиги. «Уфа» уступила нижегородскому «Олимпийцу», а «Зенит» потерпел поражение от клуба ФНЛ — петербургского «Динамо». Ранее турнир покинули «Арсенал», «Анжи», «Краснодар», «Урал», ЦСКА, «Динамо», «Ахмат».

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