Лавров на ГА ООН успел затронуть все болезненные темы

Ситуация в Сирии дает повод для сдержанного оптимизма, и нужно немедленно наладить поставки гуманитарной помощи в освобожденные районы. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН.
Речь министра длилась около 20 минут, но он успел затронуть все болезненные вопросы мировой политики. По словам Лаврова, нагнетание истерии вокруг КНДР — тупиковый и губительный путь, а санкции США против Ирана ставят под угрозу ядерную сделку.
Сергей Лавров не мог не упомянуть Украину в своей речи. Он отметил, что Киев идет на всевозможные уловки, чтобы не соблюдать минские договоренности, но при этом Россия все равно готова к диалогу, в том числе и по отправке миссии ООН в Донбасс.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой об учреждении миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Соответствующий проект резолюции представлен в СБ ООН. Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса».
Сергей Лавров не мог не упомянуть Украину в своей речи. Он отметил, что Киев идет на всевозможные уловки, чтобы не соблюдать минские договоренности, но при этом Россия все равно готова к диалогу, в том числе и по отправке миссии ООН в Донбасс.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой об учреждении миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Соответствующий проект резолюции представлен в СБ ООН. Рассчитываем, что российское предложение будет способствовать урегулированию внутриукраинского кризиса».
Комментарии