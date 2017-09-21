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    БКЗ «Октябрьский» в Петербурге отмечает 50-летие детским флешмобом. Санкт-Петербург, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБКЗ «Октябрьский» в Петербурге отмечает 50-летие детским флешмобом

    БКЗ «Октябрьский» в Петербурге отмечает 50-летие детским флешмобом

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    БКЗ «Октябрьский» в Петербурге отмечает 50-летие детским флешмобом

    БКЗ «Октябрьский» в Петербурге отмечает <nobr>50-летие</nobr> детским флешмобом

      Главный концертный зал города начинает праздновать свой юбилей.

      Сотни разноцветных шаров сегодня взмыли в небо над Большим концертным залом «Октябрьский». Таким красочным флешмобом в БКЗ решили отметить старт юбилейного 50-го сезона.

      Перед тем как площадка вновь распахнула свои двери для зрителей всех возрастов, у главного входа собрались десятки детей из разных творческих коллективов. И после нескольких репетиций все они выстроились на площади в масштабную живую надпись — «БКЗ — 50». А затем юные «октябрята» под музыку вместе с яркими шариками запустили и новый не менее насыщенный концертный сезон.

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