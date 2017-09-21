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    От идеи до инновации: в Северной столице представляют лучшие разработки мировой инженерии. Санкт-Петербург, изобретения, инновации, промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт идеи до инновации: в Северной столице представляют лучшие разработки мировой инженерии

    От идеи до инновации: в Северной столице представляют лучшие разработки мировой инженерии

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    От идеи до инновации: в Северной столице представляют лучшие разработки мировой инженерии

    От идеи до инновации: в Северной столице представляют лучшие разработки мировой инженерии

      В Петербурге проходит X Международный инновационный форум.

      Если в прошлом году большинство экспонатов на форуме были представлены в виде макетов или бизнес-идей на бумаге, то сегодня можно было увидеть, как эти новации работают на практике.

      Новинки представлены не только из 34 регионов России, но и внушительными делегациями из-за рубежа, в том числе из Германии, Великобритании, Китая и США. Отдельный сектор форума был зарезервирован за инновационными технологиями петербургских инженеров. И чаще всего гостями здесь были представители Азии. Российские разработки в условиях импортозамещения крайне заинтересовали иностранных гостей.

      Завершится работа форума 22 сентября подведением сразу нескольких престижных конкурсов: «Лучший инновационный продукт Санкт-Петербурга» и «Лучшая бизнес-идея».

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