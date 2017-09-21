В память о подвиге: на Волховской ГЭС заложили Аллею энергетиков

В честь 75-летия с начала подачи тока в блокадный Ленинград энергетики посадили деревья на берегу Волхова, вспомнив труд и подвиг своих предшественников.

Сегодня в Волхове открыли Аллею энергетиков. Церемонию сотрудники одной из старейших действующих гидроэлектростанций страны посвятили 75-летию прорыва энергетической блокады Ленинграда. Деревья высадили у монумента в честь строителей и энергетиков Волховской ГЭС.



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова участвовала в церемонии.



О дне, когда была прорвана энергетическая блокада Ленинграда, на Волховской ГЭС, расскажет любой сотрудник. Здесь история об этом подвиге передается из поколения в поколение. В машинном отделении еще работает агрегат №4. Именно его первым вернули из эвакуации. И именно от него был проложен кабель жизни по правому берегу Волхова и дальше по дну Ладожского озера до осажденного города.



Станислав Гуц, главный инженер каскада Ладожской ГЭС ПАО «ТГК-1»: «Для того чтобы обеспечить его целостность при налетах, этот агрегат был обшит деревянным корпусом. Так называемый колпак защищал его от осколков. Поскольку агрегат из металла, но он подвергался очень сильному воздействию взрывной волны и сечению осколков».



В музее Волховской ГЭС сохранились редкие архивные кадры той, действительно, уникальной операции. Первую нить электропередачи по дну Ладожского озера проложили всего за 45 суток. Работать приходилось по ночам. Ладога штормила. Немцы вели прицельный огонь.



Наталья Быстрова, директор музея истории энергетики Северо-Запада ПАО «ТГК-1»: «Сам кабель начали собирать на заводе „Севкабель“. Он был ужасно разбомблен. Есть страшные фотографии. Температура наружного воздуха минус 25 градусов. Ладошки прилипали к станинам станков. Но всё собрали».



Изолирующего слоя в блокадном Ленинграде не нашли. Поэтому специалисты берут на фабрике «Гознак» бумагу, на которой печатали деньги, и используют ее. Затем кабель на дно спускают с баржи, которую построили балтийцы.



Сегодня на торжественные мероприятия на Волховскую ГЭС приехал и Алексей Васильев. На станции он начал работать еще мальчишкой. Говорит, тогда они не понимали, насколько важна их работа.



Алексей Васильев, ветеран-энергетик Волховской ГЭС ПАО «ТГК-1»: «Мы работали безостановочно, наверное, с месяц. И только потом, когда немцы узнали, что мы подаем энергию в Ленинград, они начали бомбить. По пять-шесть раз в смену происходили отключения».



Сейчас агрегаты включают за секунды. Тогда же это было длительным процессом. При этом во время авианалетов оборудование продолжало работать, а машинистам нельзя было покидать зал.



Сегодня на станции сохранился церковный колокол, который во время войны использовали как сигнал воздушной тревоги. Когда начиналась бомбежка, скорее всего, машинист звонил в колокол. И все, кто находились в помещении, спускались через люк в бомбоубежище.



В конце прошлого года на берегу реки был заложен монумент в честь строителей и энергетиков Волховской ГЭС. Сегодня рядом с ним открыли аллею в честь 75-летия прорыва энергетической блокады.



Алексей Барвинок, генеральный директор ПАО «ТГК-1»: «В честь этой даты мы решили посадить 24 туи, чтобы сотрудники всегда помнили о тех энергетиках, которые совершили великий подвиг — прорвали энергетическую блокаду Ленинграда. Благодаря в том числе им мы сегодня живем».