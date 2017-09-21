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    Дым от пожара в магазине автозапчастей окутал квартал на северо-западе Петербурга. Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДым от пожара в магазине автозапчастей окутал квартал на северо-западе Петербурга

    Дым от пожара в магазине автозапчастей окутал квартал на северо-западе Петербурга

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    Дым от пожара в магазине автозапчастей окутал квартал на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга

    Дым от пожара в магазине автозапчастей окутал квартал на северо-западе Петербурга

    Дым от пожара в магазине автозапчастей окутал квартал на <nobr>северо-западе</nobr> Петербурга

      На Комендантском проспекте тушили кровлю автомагазина. Сведений о пострадавших не поступало.

      Сегодня вечером едкий черный дым окутал часть Приморского района. На Комендантском проспекте загорелся магазин автозапчастей. Огонь охватил кровлю торгового павильона.

      Пламя мгновенно распространилось на площади в 60 квадратных метров. На кадрах, которые публиковались в соцсетях, видно, что дым поднимался довольно высоко. Он окутал соседние дома. Местные жители жалуются на резкий запах гари.

      К этому моменту пожар локализован. Информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД предупреждают о возможных пробках в районе Комендантского проспекта.

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