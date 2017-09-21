Дым от пожара в магазине автозапчастей окутал квартал на северо-западе Петербурга

На Комендантском проспекте тушили кровлю автомагазина. Сведений о пострадавших не поступало.
Сегодня вечером едкий черный дым окутал часть Приморского района. На Комендантском проспекте загорелся магазин автозапчастей. Огонь охватил кровлю торгового павильона.
Пламя мгновенно распространилось на площади в 60 квадратных метров. На кадрах, которые публиковались в соцсетях, видно, что дым поднимался довольно высоко. Он окутал соседние дома. Местные жители жалуются на резкий запах гари.
К этому моменту пожар локализован. Информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД предупреждают о возможных пробках в районе Комендантского проспекта.
Пламя мгновенно распространилось на площади в 60 квадратных метров. На кадрах, которые публиковались в соцсетях, видно, что дым поднимался довольно высоко. Он окутал соседние дома. Местные жители жалуются на резкий запах гари.
К этому моменту пожар локализован. Информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД предупреждают о возможных пробках в районе Комендантского проспекта.
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