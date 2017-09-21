Самая богатая женщина в мире Лилиан Беттанкур умерла в возрасте 94 лет

Совладелица компании L’Oreal скончалась на
95-м году жизни. По версии Forbes, Лилиан Беттанкур была самой богатой женщиной в мире.
В L’Oreal сообщили о смерти Лилиан Беттанкур. Наследница французского косметического гиганта умерла в возрасте 94 лет, пишет Financial Times.
Исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон, говоря о кончине Беттанкур, отметил, что она лично внесла большой вклад в успех компании и была «прекрасной дамой», которую никогда не забудут сотрудники.
Жан-Поль Агон: «Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal и ее сотрудниках, она была очень заинтересована в успехе и развитии компании».
Дочь самой богатой женщины мира Франсуаза Беттанкур-Майерс рассказал, что ее мать умерла спокойно в своем доме вечером в среду. Лилиан скончалась за месяц до своего дня рождения — 21 октября ей должно было исполниться 95 лет.
Лилиан была дочерью химика Эжена Шуллера, который основал L’Oreal в 1909 году. По версии Forbes, она возглавляла список самых богатых женщин мира уже второй год подряд. Ее состояние оценивалось примерно в $44,7 млрд.
Лилиан Беттанкур покинула правление L’Oreal в 2012 году. Семья Беттанкур-Майерс является крупнейшим акционером косметического гиганта, ей принадлежит более 30% акций.
Исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон, говоря о кончине Беттанкур, отметил, что она лично внесла большой вклад в успех компании и была «прекрасной дамой», которую никогда не забудут сотрудники.
Жан-Поль Агон: «Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal и ее сотрудниках, она была очень заинтересована в успехе и развитии компании».
Дочь самой богатой женщины мира Франсуаза Беттанкур-Майерс рассказал, что ее мать умерла спокойно в своем доме вечером в среду. Лилиан скончалась за месяц до своего дня рождения — 21 октября ей должно было исполниться 95 лет.
Лилиан была дочерью химика Эжена Шуллера, который основал L’Oreal в 1909 году. По версии Forbes, она возглавляла список самых богатых женщин мира уже второй год подряд. Ее состояние оценивалось примерно в $44,7 млрд.
Лилиан Беттанкур покинула правление L’Oreal в 2012 году. Семья Беттанкур-Майерс является крупнейшим акционером косметического гиганта, ей принадлежит более 30% акций.
Комментарии