В Италии обнаружили документы о судьбе забытых русских военнопленных Первой мировой

Новые страницы истории Первой мировой, связанные с тяжелой судьбой русских военнопленных, обнаружились в архивах итальянского Триеста. Туда австрийцы, под властью которых находился город, перебросили сотни солдат и офицеров, захваченных на Восточном фронте.

Эта история началась более 100 лет назад и неожиданно продолжилась в 2017 году. В архиве итальянского Триеста историки нашли документы о русских военнопленных Первой мировой. По официальным данным Красного Креста, в Триесте, который тогда был частью Австро-Венгерской империи, никаких русских не было.



Маурицио Буччи, советник муниципалитета города Триеста: «Нам, конечно, повезло. Мы нашли документы, которые не должны были существовать. Они подтверждают присутствие русских военнопленных в Триесте. В то время тут бушевала эпидемия испанки. Никто не хотел рисковать, поэтому посылали на эти работы русских. Согласно этим бумагам, в лагере содержались около 1000 русских военнопленных. Их труд использовали на городском кладбище святой Анны».



Доброволец ассоциации «Пролоко Триесте» Зоран Сосич много лет по крупицам собирал данные о русских военнопленных — копался в архивах, исследовал фотографии.



Зоран Альбино Сосич, доброволец ассоциации «Пролоко Триесте»: «Никаких документов об этих пленных я так и не нашел. Но мы опознали русских солдат, даже на стройке они носили форменные фуражки».



После Первой мировой войны Красный Крест, согласно международному «Положению о военнопленных», отправлял солдат по домам. Но это, как ни странно, не касалось русских, потому что на родине до них не было никакого дела: революции шли одна за другой, а австрийцы с ними не церемонились.



Зоран Альбино Сосич: «Летом 1916-го четверо русских пленных сбежали из лагеря в поисках еды. Их поймали и публично расстреляли. На казнь русских провожал весь город. Словенцы им сочувствовали».



Примечательно, что на севере Италии до сих пор помнят о русских военнопленных. Именно они строили блиндажи и прокладывали дороги.



Одна из самых загадочных историй итальянского плена — это побег группы русских из подземной тюрьмы под церковью Санта-Мария Маджоре. В те годы это считалось невозможным, и долгое время было непонятно, как русские военнопленные могли бежать из этой тюрьмы. Но два года назад итальянцы нашли заброшенный подземный ход. По всей видимости, через него русские офицеры вырвались на свободу. Но, как говорят, добраться до родных мест они не смогли. Из тысячи русских солдат и офицеров, содержавшихся в лагере в Триесте, под своими именами похоронили лишь 26 человек. На кладбище святой Анны сейчас осталось лишь четыре могилы.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Холошевского.