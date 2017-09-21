В Подмосковье задержан сбивший двух школьниц водитель

В Московской области водитель наехал на двух школьниц, после чего скрылся.
Инцидент произошел 21 сентября в Щёлковском районе. Водитель сбил двух 13-летних школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Девочки, получившие небольшие телесные повреждения, самостоятельно покинули место ДТП».
Водитель предпочел скрыться с места аварии. В ведомстве рассказали, что в результате разыскных мероприятий 44-летний мужчина был задержан. По факту происшествия проводится проверка, сообщает ТАСС.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Девочки, получившие небольшие телесные повреждения, самостоятельно покинули место ДТП».
Водитель предпочел скрыться с места аварии. В ведомстве рассказали, что в результате разыскных мероприятий 44-летний мужчина был задержан. По факту происшествия проводится проверка, сообщает ТАСС.
Комментарии