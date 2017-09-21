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    В Подмосковье задержан сбивший двух школьниц водитель

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    В Подмосковье задержан сбивший двух школьниц водитель

    В Подмосковье задержан сбивший двух школьниц водитель

    В Московской области водитель наехал на двух школьниц, после чего скрылся.

    Инцидент произошел 21 сентября в Щёлковском районе. Водитель сбил двух 13-летних школьниц на нерегулируемом пешеходном переходе.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Девочки, получившие небольшие телесные повреждения, самостоятельно покинули место ДТП».

    Водитель предпочел скрыться с места аварии. В ведомстве рассказали, что в результате разыскных мероприятий 44-летний мужчина был задержан. По факту происшествия проводится проверка, сообщает ТАСС.

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