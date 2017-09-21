Новая авиакомпания «Азимут» совершила первый регулярный рейс

Новая российская авиакомпания «Азимут» начала регулярную полетную программу по маршруту
Ростов-на-Дону — Москва — Омск.
Первый самолет «Азимута» вылетел 21 сентября из ростовского аэропорта во Внуково при практически полной загрузке — более 90%.
На данный момент самолетный парк «Азимута» состоит из четырех Sukhoi Superjet 100. Базируется авиакомпания в Ростове-на-Дону.
Первый коммерческий рейс «Азимута» состоялся 15 сентября. Пассажирами чартера сообщением Ростов-на-Дону — Москва стали игроки футбольного клуба «Ростов».
До конца года авиакомпания планирует начать полеты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, Самару и Новосибирск, а также из Краснодара в Санкт-Петербург.
О создании авиакомпании «Азимут» для полетов между югом и центром страны Минтранс объявил осенью 2016 года. Тогда необходимые для ее запуска инвестиции министерство оценивало в 300 млн долларов.
На данный момент самолетный парк «Азимута» состоит из четырех Sukhoi Superjet 100. Базируется авиакомпания в Ростове-на-Дону.
Авиакомпания #Азимут начала операционную деятельность на самолетах #SSJ100 https://t.co/KDaMuvHCdk pic.twitter.com/2X0ID1HgOK— Sukhoi Superjet 100 (@ssj100_ru) September 21, 2017
И еще кадры с церемонии встречи #SSJ100 во @VnukovoAirport Внуково сегодня! pic.twitter.com/JzoznNB7fn— Sukhoi Superjet 100 (@ssj100_ru) September 21, 2017
Первый коммерческий рейс «Азимута» состоялся 15 сентября. Пассажирами чартера сообщением Ростов-на-Дону — Москва стали игроки футбольного клуба «Ростов».
До конца года авиакомпания планирует начать полеты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, Самару и Новосибирск, а также из Краснодара в Санкт-Петербург.
О создании авиакомпании «Азимут» для полетов между югом и центром страны Минтранс объявил осенью 2016 года. Тогда необходимые для ее запуска инвестиции министерство оценивало в 300 млн долларов.
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