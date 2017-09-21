Новая авиакомпания «Азимут» совершила первый регулярный рейс

Авиакомпания #Азимут начала операционную деятельность на самолетах #SSJ100 https://t.co/KDaMuvHCdk pic.twitter.com/2X0ID1HgOK

И еще кадры с церемонии встречи #SSJ100 во @VnukovoAirport Внуково сегодня! pic.twitter.com/JzoznNB7fn