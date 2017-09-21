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    Новая авиакомпания «Азимут» совершила первый регулярный рейс

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    • Фото: @VnukovoAirport / twitter.com
    Новая авиакомпания «Азимут» совершила первый регулярный рейс

    Новая авиакомпания «Азимут» совершила первый регулярный рейс

    Новая авиакомпания «Азимут» совершила первый регулярный рейс
  • Фото: @VnukovoAirport / twitter.com

    • Новая российская авиакомпания «Азимут» начала регулярную полетную программу по маршруту Ростов-на-Дону — Москва — Омск.

    Первый самолет «Азимута» вылетел 21 сентября из ростовского аэропорта во Внуково при практически полной загрузке — более 90%.
    На данный момент самолетный парк «Азимута» состоит из четырех Sukhoi Superjet 100. Базируется авиакомпания в Ростове-на-Дону.




    Первый коммерческий рейс «Азимута» состоялся 15 сентября. Пассажирами чартера сообщением Ростов-на-Дону — Москва стали игроки футбольного клуба «Ростов».

    До конца года авиакомпания планирует начать полеты из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург, Самару и Новосибирск, а также из Краснодара в Санкт-Петербург.

    О создании авиакомпании «Азимут» для полетов между югом и центром страны Минтранс объявил осенью 2016 года. Тогда необходимые для ее запуска инвестиции министерство оценивало в 300 млн долларов.

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