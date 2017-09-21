Смерть на горке: в Ленобласти затягивается расследование дела о гибели 8-летнего Коли Нестерова

Глава СК Александр Бастрыкин взял под особый контроль расследование резонансного уголовного дела в Ленинградской области. В городе Всеволожске в феврале на детской площадке погиб 8-летний Коля Нестеров. Во время прогулки у школы №5 мальчик, съезжая с горки, напоролся на растянутую внизу конструкции металлическую цепь.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Но расследование затянулось. Новый импульс оно получило только несколько дней назад после публикации этой трагической истории в одной из социальных сетей.



Репортаж корреспондента НТВ Юлии Олещенко.



Тот февральский вечер Сергей Нестеров вспоминает постоянно. По просьбе восьмилетнего сына Коли они приехали гулять именно сюда. Рядом со школой на берегу реки были устроены несколько горок. Съезд с самой высокой деревянной оказался перетянут металлической цепью. Странное заграждение отец обнаружил, уже поднимая обездвиженного ребенка.



Сергей Нестеров, отец Коли Нестерова: «Я потрогал у него голову. А у него произошла травма от височной части к затылочной. Череп лопнул».



Мальчика так и не удалось вывести из двухнедельной комы. Смерть Коли Нестерова расколола общественность Всеволожска. Одни винили за недосмотр родителя, другие — требовали наказать тех, кто устанавливал и обслуживал опасный аттракцион. Но следователи месяц за месяцем не спешили предъявлять обвинения.



Спустя неделю после трагического происшествия четырехметровое сооружение разобрали, будто поставив точку. Нет горки — нет проблемы.



Татьяна Нестерова, мама Коли Нестерова: «Всё спускалось на тормозах. Меня вызывали пару раз для подписания каких-то бумажек. Первый раз — провести какую-то беседу. Ну и на этом всё. Я сказала сразу, что отца ребенка не виню и это могло случиться где угодно. Кто повесил цепь, тот должен понести наказание. Этот человек не должен работать с детьми».



Человека, которому наконец предъявили официальное обвинение, зовут Александр Гюрнштам. С 2009-го он возглавляет подростковый клуб «Энергия», а с 97-го следит за созданной на общественных началах спортивной площадкой. Оказалось, активиста дядю Сашу хорошо знает и отец погибшего мальчика.



Сергей Нестеров, отец Коли Нестерова: «Я позвонил ему и сказал, что, Александр Альбертович, мы с вами вместе работали. Он меня узнал. Когда я спросил, он ли обслуживает деревянную горку за школой №5, он сказал, что да. Он же сознался, что повесил цепь. Почему внизу? Потому что сверху цепь дети ломают».



Александр Грюнштам, обвиняемый: «Факты были изложены, что именно я построил горку. Именно я натянул цепь. Именно я еще что-то там. Всё это не соответствует действительности».



Теперь, выходит, и горку построил неизвестный спонсор, и цепь натянул неизвестный борец за безопасность катающихся детей — чтоб не улетели в реку. И на снимках с места трагедии Александр теперь предлагает разглядеть оградительную ленту, которой якобы была обмотана горка.



Сергей Апончук, адвокат Александра Грюнштама: «Мы надеемся, что прокурор не направит дело в суд. Потому что он направляет дело в суд в том случае, если придет к выводу, что доказательств достаточно».



Лорета Балабанова, и. о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Ленинградской области по взаимодействию со СМИ: «По делу проведен большой объем следственных действий. Допрошено свыше 30 свидетелей и очевидцев, истребована необходимая документация, проведены необходимые экспертные исследования».



Адвокат, защищающий интересы родителей, уверен: доказательств было достаточно еще в марте. Просто кому-то было не выгодно активно продолжать следствие.



Алексей Добрынин, адвокат потерпевших: «Есть свидетели, которые говорят: да, он обслуживает эту горку. Есть директор школы, который говорит: да, эта горка стоит у нас, но мы не имеем к ней отношения. После очередной жалобы к нам подошла следователь Наталья Фоминская и сказала: еще одну жалобу напишите, я возбужу дело в отношении отца. За оставление ребенка в опасности».



Работу над ошибками, правда, спустя полгода решили сделать и местные чиновники. Только во Всеволожске 183 детские площадки, из которых 69 находятся в ведении города. А поручиться за безопасность установленного на них оборудования, сидя в кабинете, не рискнул даже глава.



Андрей Низовский, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: «Сейчас есть поручение обследовать детские спортивные площадки на территории города Всеволожска. В случае наличия каких бы то ни было сомнительных дефектов и неисправностей, их нужно устранить и в кратчайшие сроки подготовить сметные расчеты для приведения в нормативное состояние».



На столе у потерявшей сына Татьяны Нестеровой — наручные часы и томик Экзюпери. Мальчика с улыбкой Маленького принца уже не вернешь, но время вспомнить хрестоматийное «Мы в ответе за тех» пришло для многих-многих взрослых.